«Звонил украинец»: захвачен дом беженки из Курской области после ее отъезда на Урал

Беженка из Курской области, приехавшая на Урал, заявила о захвате ее дома

15 августа 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Дом был выставлен на продажу, рассказала Галина (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Неизвестные захватили дом Галины Деряженцевой, которая покинула родную Курскую область после нападения украинской армии и теперь находится на Урале. Об этом женщина узнала по телефону, рассказала она URA.RU. Галина из Суджанского района, за который сейчас как раз идут бои. После эвакуации она сначала была в одном из ПВР (пунктов временного размещения) Курской области, потом приехала в Свердловскую. Здесь у нее живет сын со своей женой. Поэтому Галина задумывалась о переезде и в спокойные времена. «У меня дом был выставлен на продажу. Хотя я знала, что никто не купит, но все равно выставила. Вчера мне звонил украинец с неизвестного номера. Голос сильный такой. Думаю, что военный с той [украинской] стороны. Он мне сказал дом уже не продавать, так как он уже в него селится. Я просто скинула разговор и не стала дальше слушать», — поделилась Галина. Сейчас она находится в ПВР в Арамиле. С женщиной работают медики и соцслужбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестные захватили дом Галины Деряженцевой, которая покинула родную Курскую область после нападения украинской армии и теперь находится на Урале. Об этом женщина узнала по телефону, рассказала она URA.RU. Галина из Суджанского района, за который сейчас как раз идут бои. После эвакуации она сначала была в одном из ПВР (пунктов временного размещения) Курской области, потом приехала в Свердловскую. Здесь у нее живет сын со своей женой. Поэтому Галина задумывалась о переезде и в спокойные времена. «У меня дом был выставлен на продажу. Хотя я знала, что никто не купит, но все равно выставила. Вчера мне звонил украинец с неизвестного номера. Голос сильный такой. Думаю, что военный с той [украинской] стороны. Он мне сказал дом уже не продавать, так как он уже в него селится. Я просто скинула разговор и не стала дальше слушать», — поделилась Галина. Сейчас она находится в ПВР в Арамиле. С женщиной работают медики и соцслужбы.