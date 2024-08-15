«Звонил украинец»: захвачен дом беженки из Курской области после ее отъезда на Урал

Неизвестные захватили дом Галины Деряженцевой, которая покинула родную Курскую область после нападения украинской армии и теперь находится на Урале. Об этом женщина узнала по телефону, рассказала она URA.RU.
Галина из Суджанского района, за который сейчас как раз идут бои. После эвакуации она сначала была в одном из ПВР (пунктов временного размещения) Курской области, потом приехала в Свердловскую. Здесь у нее живет сын со своей женой. Поэтому Галина задумывалась о переезде и в спокойные времена.
«У меня дом был выставлен на продажу. Хотя я знала, что никто не купит, но все равно выставила. Вчера мне звонил украинец с неизвестного номера. Голос сильный такой. Думаю, что военный с той [украинской] стороны. Он мне сказал дом уже не продавать, так как он уже в него селится. Я просто скинула разговор и не стала дальше слушать», — поделилась Галина.
Сейчас она находится в ПВР в Арамиле. С женщиной работают медики и соцслужбы.
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