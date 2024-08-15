Аферисты заставили жительницу Кургана перевести им более 2,5 миллиона рублей

16 августа 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Жительница Кургана перевела мошенникам более 2,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аферисты обманом вынудили 51-летнюю жительницу Кургана перевести им более 2,5 миллиона рублей. Злоумышленники убедили женщину взять крупный кредит, чтобы отменить несуществующую заявку на заем. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В одном из мессенджеров неизвестный от лица начальника уведомил потерпевшую, что с ней свяжется представитель службы безопасности, поскольку из организации произошла утечка информации и проводится проверка. Далее гражданку убедили оформить заем. Через интернет потерпевшая взяла в кредит 1,7 миллиона рублей, обналичила средства и перевела на счет, указанный злоумышленником», — говорится на сайте ведомства. Далее женщина сама рассказала мошенникам, что у нее имеются личные накопления на 500 тысяч рублей. Их аферисты также заставили перевести на «безопасный счет». Такую же сумму потерпевшая обналичила и перевела им со своего банковского вклада. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU писало, что лже-силовик по видеосвязи заставил пенсионерку из Шадринска отдать 1,5 миллиона рублей. Также сообщалось, что шадринская школьница перевела аферистам 70 тысяч рублей с телефона матери, пыталась заработать виртуальные деньги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аферисты обманом вынудили 51-летнюю жительницу Кургана перевести им более 2,5 миллиона рублей. Злоумышленники убедили женщину взять крупный кредит, чтобы отменить несуществующую заявку на заем. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В одном из мессенджеров неизвестный от лица начальника уведомил потерпевшую, что с ней свяжется представитель службы безопасности, поскольку из организации произошла утечка информации и проводится проверка. Далее гражданку убедили оформить заем. Через интернет потерпевшая взяла в кредит 1,7 миллиона рублей, обналичила средства и перевела на счет, указанный злоумышленником», — говорится на сайте ведомства. Далее женщина сама рассказала мошенникам, что у нее имеются личные накопления на 500 тысяч рублей. Их аферисты также заставили перевести на «безопасный счет». Такую же сумму потерпевшая обналичила и перевела им со своего банковского вклада. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU писало, что лже-силовик по видеосвязи заставил пенсионерку из Шадринска отдать 1,5 миллиона рублей. Также сообщалось, что шадринская школьница перевела аферистам 70 тысяч рублей с телефона матери, пыталась заработать виртуальные деньги.