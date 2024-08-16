ФБР прокомментировало обыски у политолога с «Первого канала» Дмитрия Саймса

ФБР: обыски у политолога Дмитрия Саймса санкционированы судом

16 августа 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Обыски у американского политолога были санкционированы судом, сообщили в ФБР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обыски в поместье пророссийского политолога и ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса были санкционированы судом. Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований. «ФБР провело санкционированные судом действия правоохранительного характера. У нас нет каких-либо дополнительных комментариев, поскольку дело находится в активной стадии», — говорится в ответе американского бюро. Сообщение приводит РИА Новости. Сам политолог Саймс заявил, что ему неизвестно о каких-либо расследованиях в отношении его. Дмитрий Саймс, известный эксперт по России и бывший руководитель Центра национальных интересов, ассоциируется с президентской кампанией и администрацией Дональда Трампа. С 2018 года он ведет ток-шоу на Первом канале России. Саймс модерировал пленарное заседание Петербургского международного экономического форума в 2023 году. 16 августа появилась информаци, что агенты Федерального бюро расследований США начали проводить обыски в поместье политолога Patria в штате Вирджиния. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обыски в поместье пророссийского политолога и ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса были санкционированы судом. Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований. «ФБР провело санкционированные судом действия правоохранительного характера. У нас нет каких-либо дополнительных комментариев, поскольку дело находится в активной стадии», — говорится в ответе американского бюро. Сообщение приводит РИА Новости. Сам политолог Саймс заявил, что ему неизвестно о каких-либо расследованиях в отношении его. Дмитрий Саймс, известный эксперт по России и бывший руководитель Центра национальных интересов, ассоциируется с президентской кампанией и администрацией Дональда Трампа. С 2018 года он ведет ток-шоу на Первом канале России. Саймс модерировал пленарное заседание Петербургского международного экономического форума в 2023 году. 16 августа появилась информаци, что агенты Федерального бюро расследований США начали проводить обыски в поместье политолога Patria в штате Вирджиния.