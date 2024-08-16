ФБР прокомментировало обыски у политолога с «Первого канала» Дмитрия Саймса

Обыски в поместье пророссийского политолога и ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса были санкционированы судом. Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований.
«ФБР провело санкционированные судом действия правоохранительного характера. У нас нет каких-либо дополнительных комментариев, поскольку дело находится в активной стадии», — говорится в ответе американского бюро. Сообщение приводит РИА Новости. Сам политолог Саймс заявил, что ему неизвестно о каких-либо расследованиях в отношении его.
Дмитрий Саймс, известный эксперт по России и бывший руководитель Центра национальных интересов, ассоциируется с президентской кампанией и администрацией Дональда Трампа. С 2018 года он ведет ток-шоу на Первом канале России. Саймс модерировал пленарное заседание Петербургского международного экономического форума в 2023 году. 16 августа появилась информаци, что агенты Федерального бюро расследований США начали проводить обыски в поместье политолога Patria в штате Вирджиния.
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