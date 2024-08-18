Скончался французский актер Ален Делон

18 августа 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Легенда французского кинематографа Ален Делон скончался на 89 году жизни Фото: Imagespace/ZUMAPRESS/Globallookpress Легенда мирового кинематографа, французский актер Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Об этом сообщили журналисты французского издания. «18 августа 2024 года ушел из жизни Ален Делон, легендарный французский актер», — написали в издании Le Figaro. Делон стал символом европейского кинематографа второй половины XX века. Его не только называли иконой стиля и воплощением харизматичной мужской красоты, но и признавали великим мастером перевоплощения. Он так много раз умирал на экране, что это, должно быть, казалось ему последним дублем, передает издание. Делон сыграл множество ролей, навсегда запомнившихся зрителям, от хладнокровных убийц до трагических героев. Его смерть стала окончательным завершением эпохи, а его образ останется в истории как символ изысканной элегантности и драматизма, который он воплощал на экране. Он исполнил ряд незабываемых ролей, которые стали классикой мирового кино. Среди его самых популярных работ — роль холодного и расчетливого убийцы Тома Рипли в триллере «На ярком солнце» (1960), а также образ самурая-одиночки Жефа Костелло в культовом фильме Жана-Пьера Мельвиля «Самурай» (1967). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легенда мирового кинематографа, французский актер Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Об этом сообщили журналисты французского издания. «18 августа 2024 года ушел из жизни Ален Делон, легендарный французский актер», — написали в издании Le Figaro. Делон стал символом европейского кинематографа второй половины XX века. Его не только называли иконой стиля и воплощением харизматичной мужской красоты, но и признавали великим мастером перевоплощения. Он так много раз умирал на экране, что это, должно быть, казалось ему последним дублем, передает издание. Делон сыграл множество ролей, навсегда запомнившихся зрителям, от хладнокровных убийц до трагических героев. Его смерть стала окончательным завершением эпохи, а его образ останется в истории как символ изысканной элегантности и драматизма, который он воплощал на экране. Он исполнил ряд незабываемых ролей, которые стали классикой мирового кино. Среди его самых популярных работ — роль холодного и расчетливого убийцы Тома Рипли в триллере «На ярком солнце» (1960), а также образ самурая-одиночки Жефа Костелло в культовом фильме Жана-Пьера Мельвиля «Самурай» (1967).