«Нет там уже этих нациков»: Лукашенко заявил, что Украина денацифицирована

Лукашенко: Украина уже денацифицирована, жители ненавидят Зеленского

18 августа 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

По словам Лукашенко, денацифицирована Украина Фото: Официальный сайт Президента РФ Украина уже денацифицирована, а жители ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Нет там уже этих нациков. Денацифирована Украина», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу «Россия». По его словам, 70% жителей Украины сейчас «ненавидят Зеленского». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина уже денацифицирована, а жители ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Нет там уже этих нациков. Денацифирована Украина», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу «Россия». По его словам, 70% жителей Украины сейчас «ненавидят Зеленского».