«Нет там уже этих нациков»: Лукашенко заявил, что Украина денацифицирована

Лукашенко: Украина уже денацифицирована, жители ненавидят Зеленского
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Владимир Путин прибыл в Минск. stock , лукашенко александр
По словам Лукашенко, денацифицирована Украина Фото:

Украина уже денацифицирована, а жители ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Нет там уже этих нациков. Денацифирована Украина», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу «Россия». По его словам, 70% жителей Украины сейчас «ненавидят Зеленского».

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Украина уже денацифицирована, а жители ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Нет там уже этих нациков. Денацифирована Украина», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу «Россия». По его словам, 70% жителей Украины сейчас «ненавидят Зеленского».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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