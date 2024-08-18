По словам Лукашенко, денацифицирована Украина
Украина уже денацифицирована, а жители ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Нет там уже этих нациков. Денацифирована Украина», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу «Россия». По его словам, 70% жителей Украины сейчас «ненавидят Зеленского».
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