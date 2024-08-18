Двое россиян получили травмы в ДТП с автобусом в Белоруссии

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Тактико-специальные учения Центра медицины катастроф. Свердловская область , школьный автобус, ликвидация чс
Автобус съехал в кювет в Белоруссии, сообщили в МВД Республики Фото:

В Белоруссии автобус съехал в кювет, пострадали двое россиян. Об инциденте сообщил советник посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.

«Сегодня около шести утра на автодороге М1 произошло ДТП с участием российского автобуса международного сообщения „Москва-Брест“, который следовал в сторону Бреста. Среди госпитализированных — двое граждан России, мужчина и женщина», — сказал Маскалев. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что пострадавших доставили в городскую больницу в Дзержинске с закрытыми переломами.

По данным МВД Белоруссии, возможной причиной ДТП стала ошибка водителя. По предварительной версии, он не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет. Из 46 человек, которые были в автобусе, трое госпитализированы, сообщили в ведомстве.

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В Белоруссии автобус съехал в кювет, пострадали двое россиян. Об инциденте сообщил советник посольства РФ в Минске Алексей Маскалев. «Сегодня около шести утра на автодороге М1 произошло ДТП с участием российского автобуса международного сообщения „Москва-Брест“, который следовал в сторону Бреста. Среди госпитализированных — двое граждан России, мужчина и женщина», — сказал Маскалев. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что пострадавших доставили в городскую больницу в Дзержинске с закрытыми переломами. По данным МВД Белоруссии, возможной причиной ДТП стала ошибка водителя. По предварительной версии, он не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет. Из 46 человек, которые были в автобусе, трое госпитализированы, сообщили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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