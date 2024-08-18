Российский альпинист пропал без вести на севере Пакистана

Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести на севере Пакистана. Об этом сообщил секретарь Альпийской группы Пакистана Каррара Хайдри.
«Сергей Нилов считается пропавшим без вести. О его состоянии нет никакой информации», — передает газета The Tribune Express со ссылкой на слова Хайдри.
Сергей Нилов вместе с другими альпинистами отправился в горы северного Пакистана, чтобы найти тело Дмитрия Головченко, погибшего там же в 2023 году. Гора Гашербрум IV, где пропал альпинист, является частью горной системы Каракорум. Ее высота превышает семь километров.
Ранее спасатели Пакистана обнаружили и вывезли со склона горы Латок-1 российского альпиниста. Его товарищ сорвался с большой высоты и не выжил.
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