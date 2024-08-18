18 августа 2024

Российский альпинист пропал без вести на севере Пакистана

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Ведутся поиски пропавшего альпиниста Фото:

Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести на севере Пакистана. Об этом сообщил секретарь Альпийской группы Пакистана Каррара Хайдри.

«Сергей Нилов считается пропавшим без вести. О его состоянии нет никакой информации», — передает газета The Tribune Express со ссылкой на слова Хайдри.

Сергей Нилов вместе с другими альпинистами отправился в горы северного Пакистана, чтобы найти тело Дмитрия Головченко, погибшего там же в 2023 году. Гора Гашербрум IV, где пропал альпинист, является частью горной системы Каракорум. Ее высота превышает семь километров.

Ранее спасатели Пакистана обнаружили и вывезли со склона горы Латок-1 российского альпиниста. Его товарищ сорвался с большой высоты и не выжил.

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Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести на севере Пакистана. Об этом сообщил секретарь Альпийской группы Пакистана Каррара Хайдри. «Сергей Нилов считается пропавшим без вести. О его состоянии нет никакой информации», — передает газета The Tribune Express со ссылкой на слова Хайдри. Сергей Нилов вместе с другими альпинистами отправился в горы северного Пакистана, чтобы найти тело Дмитрия Головченко, погибшего там же в 2023 году. Гора Гашербрум IV, где пропал альпинист, является частью горной системы Каракорум. Ее высота превышает семь километров. Ранее спасатели Пакистана обнаружили и вывезли со склона горы Латок-1 российского альпиниста. Его товарищ сорвался с большой высоты и не выжил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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