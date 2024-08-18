Российский альпинист пропал без вести на севере Пакистана

19 августа 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

Ведутся поиски пропавшего альпиниста Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести на севере Пакистана. Об этом сообщил секретарь Альпийской группы Пакистана Каррара Хайдри. «Сергей Нилов считается пропавшим без вести. О его состоянии нет никакой информации», — передает газета The Tribune Express со ссылкой на слова Хайдри. Сергей Нилов вместе с другими альпинистами отправился в горы северного Пакистана, чтобы найти тело Дмитрия Головченко, погибшего там же в 2023 году. Гора Гашербрум IV, где пропал альпинист, является частью горной системы Каракорум. Ее высота превышает семь километров. Ранее спасатели Пакистана обнаружили и вывезли со склона горы Латок-1 российского альпиниста. Его товарищ сорвался с большой высоты и не выжил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести на севере Пакистана. Об этом сообщил секретарь Альпийской группы Пакистана Каррара Хайдри. «Сергей Нилов считается пропавшим без вести. О его состоянии нет никакой информации», — передает газета The Tribune Express со ссылкой на слова Хайдри. Сергей Нилов вместе с другими альпинистами отправился в горы северного Пакистана, чтобы найти тело Дмитрия Головченко, погибшего там же в 2023 году. Гора Гашербрум IV, где пропал альпинист, является частью горной системы Каракорум. Ее высота превышает семь километров. Ранее спасатели Пакистана обнаружили и вывезли со склона горы Латок-1 российского альпиниста. Его товарищ сорвался с большой высоты и не выжил.