Economist раскрыл, почему Украина атаковала Курскую область

Киев решил атаковать Курскую область от отчаяния и неспособности сдержать наступление Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в Донбассе. Об этом со ссылкой на источники в политических и военных кругах Украины пишет британский журнал The Economist.
«План атаки России возник не из счастливых побуждений… Линия фронта в Донецкой области рушилась. Ходили слухи, что генерал ВСУ был на грани увольнения», — пишет
Украина пыталась растащить силы ВС РФ по всей линии фронта, чтобы ослабить давление на свои позиции в Донбассе. Военное командование Киева рассматривало вариант не только с атакой на Курскую область, но и с вылазкой в Брянскую область, а также нанесение комбинированного удара, отмечает издание.
Одна из целей вторжения ВСУ в Курскую область — создание буферной зоны на российской территории, заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский. Он также просит Запад поторопиться с поставками военной помощи. «У нас нет отпусков», — заявил Зеленский, пишет «Национальная служба новостей».
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