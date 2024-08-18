Economist раскрыл, почему Украина атаковала Курскую область

Economist: Украина атаковала Курскую область от отчаяния на других фронтах

19 августа 2024 в 05:29 Размер текста - 17 +

План атаки у ВСУ созрел не от счастливых побуждений Фото: U.S. Army / Sgt. Thomas Calvert новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Киев решил атаковать Курскую область от отчаяния и неспособности сдержать наступление Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в Донбассе. Об этом со ссылкой на источники в политических и военных кругах Украины пишет британский журнал The Economist. «План атаки России возник не из счастливых побуждений… Линия фронта в Донецкой области рушилась. Ходили слухи, что генерал ВСУ был на грани увольнения», — пишет The Economist . Украина пыталась растащить силы ВС РФ по всей линии фронта, чтобы ослабить давление на свои позиции в Донбассе. Военное командование Киева рассматривало вариант не только с атакой на Курскую область, но и с вылазкой в Брянскую область, а также нанесение комбинированного удара, отмечает издание. Одна из целей вторжения ВСУ в Курскую область — создание буферной зоны на российской территории, заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский. Он также просит Запад поторопиться с поставками военной помощи. «У нас нет отпусков», — заявил Зеленский, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев решил атаковать Курскую область от отчаяния и неспособности сдержать наступление Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в Донбассе. Об этом со ссылкой на источники в политических и военных кругах Украины пишет британский журнал The Economist. «План атаки России возник не из счастливых побуждений… Линия фронта в Донецкой области рушилась. Ходили слухи, что генерал ВСУ был на грани увольнения», — пишет The Economist. Украина пыталась растащить силы ВС РФ по всей линии фронта, чтобы ослабить давление на свои позиции в Донбассе. Военное командование Киева рассматривало вариант не только с атакой на Курскую область, но и с вылазкой в Брянскую область, а также нанесение комбинированного удара, отмечает издание. Одна из целей вторжения ВСУ в Курскую область — создание буферной зоны на российской территории, заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский. Он также просит Запад поторопиться с поставками военной помощи. «У нас нет отпусков», — заявил Зеленский, пишет «Национальная служба новостей».