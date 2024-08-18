18 августа 2024

Economist раскрыл, почему Украина атаковала Курскую область

Economist: Украина атаковала Курскую область от отчаяния на других фронтах
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
План атаки у ВСУ созрел не от счастливых побуждений Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Киев решил атаковать Курскую область от отчаяния и неспособности сдержать наступление Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в Донбассе. Об этом со ссылкой на источники в политических и военных кругах Украины пишет британский журнал The Economist.

«План атаки России возник не из счастливых побуждений… Линия фронта в Донецкой области рушилась. Ходили слухи, что генерал ВСУ был на грани увольнения», — пишет The Economist.

Украина пыталась растащить силы ВС РФ по всей линии фронта, чтобы ослабить давление на свои позиции в Донбассе. Военное командование Киева рассматривало вариант не только с атакой на Курскую область, но и с вылазкой в Брянскую область, а также нанесение комбинированного удара, отмечает издание.

Одна из целей вторжения ВСУ в Курскую область — создание буферной зоны на российской территории, заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский. Он также просит Запад поторопиться с поставками военной помощи. «У нас нет отпусков», — заявил Зеленский, пишет «Национальная служба новостей».

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Киев решил атаковать Курскую область от отчаяния и неспособности сдержать наступление Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в Донбассе. Об этом со ссылкой на источники в политических и военных кругах Украины пишет британский журнал The Economist. «План атаки России возник не из счастливых побуждений… Линия фронта в Донецкой области рушилась. Ходили слухи, что генерал ВСУ был на грани увольнения», — пишет The Economist. Украина пыталась растащить силы ВС РФ по всей линии фронта, чтобы ослабить давление на свои позиции в Донбассе. Военное командование Киева рассматривало вариант не только с атакой на Курскую область, но и с вылазкой в Брянскую область, а также нанесение комбинированного удара, отмечает издание. Одна из целей вторжения ВСУ в Курскую область — создание буферной зоны на российской территории, заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский. Он также просит Запад поторопиться с поставками военной помощи. «У нас нет отпусков», — заявил Зеленский, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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