19 августа 2024

В тюменском микрорайоне, где работает только одна школа, построят новое учреждение

В Тюмени в Антипино построят новую школу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа появится к 2028 году
Школа появится к 2028 году Фото:

В Тюмени в Антипино построят новую школу к 2028 году. Сейчас в микрорайоне работает только одно учебное учреждение. Об этом сообщили в городской администрации.

«Строительство школы в микрорайоне Антипино включено в план строительства объектов образования со сроком ввода в эксплуатацию объекта в 2028 году», — сообщили в мэрии. На сегодняшний день в Антипино функционирует только школа №32. 

Ранее URA.RU писало, что в деревне Вершинской Вагайского района появится школа для учеников начальных классов. Работы закончат в июля 2026 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в Антипино построят новую школу к 2028 году. Сейчас в микрорайоне работает только одно учебное учреждение. Об этом сообщили в городской администрации. «Строительство школы в микрорайоне Антипино включено в план строительства объектов образования со сроком ввода в эксплуатацию объекта в 2028 году», — сообщили в мэрии. На сегодняшний день в Антипино функционирует только школа №32.  Ранее URA.RU писало, что в деревне Вершинской Вагайского района появится школа для учеников начальных классов. Работы закончат в июля 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...