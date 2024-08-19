В тюменском микрорайоне, где работает только одна школа, построят новое учреждение

Школа появится к 2028 году
В Тюмени в Антипино построят новую школу к 2028 году. Сейчас в микрорайоне работает только одно учебное учреждение. Об этом сообщили в городской администрации.
«Строительство школы в микрорайоне Антипино включено в план строительства объектов образования со сроком ввода в эксплуатацию объекта в 2028 году», — сообщили в мэрии. На сегодняшний день в Антипино функционирует только школа №32.
Ранее URA.RU писало, что в деревне Вершинской Вагайского района появится школа для учеников начальных классов. Работы закончат в июля 2026 года.
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