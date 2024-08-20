Нанесен удар по нефтехранилищу в Тернополе, откуда ВСУ возили топливо на фронт

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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, нефтехранилище, кайеркан, норильская тэц-3
ВС РФ нанесли удар по украинскому нефтехранилищу в Тернополе, рассказали в Подполье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по украинскому нефтехранилищу в Тернополе (Запад Украины). Оттуда ВСУ возили топливо на фронт, сообщили в Подполье.

«Удар нанесен по нефтехранилищу в Тернополе, откуда ВСУ развозили топливо до линии фронта», — заявили РИА Новости со ссылкой на Подполье. Там добавили, что украинские службы пожар еще не потушили.

Ранее ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на Степногорском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает RT.

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ВС РФ нанесли удар по украинскому нефтехранилищу в Тернополе (Запад Украины). Оттуда ВСУ возили топливо на фронт, сообщили в Подполье. «Удар нанесен по нефтехранилищу в Тернополе, откуда ВСУ развозили топливо до линии фронта», — заявили РИА Новости со ссылкой на Подполье. Там добавили, что украинские службы пожар еще не потушили. Ранее ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на Степногорском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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