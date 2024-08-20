Нанесен удар по нефтехранилищу в Тернополе, откуда ВСУ возили топливо на фронт

ВС РФ нанесли удар по украинскому нефтехранилищу в Тернополе, рассказали в Подполье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ нанесли удар по украинскому нефтехранилищу в Тернополе (Запад Украины). Оттуда ВСУ возили топливо на фронт, сообщили в Подполье.
«Удар нанесен по нефтехранилищу в Тернополе, откуда ВСУ развозили топливо до линии фронта», — заявили РИА Новости со ссылкой на Подполье. Там добавили, что украинские службы пожар еще не потушили.
Ранее ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на Степногорском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает RT.
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