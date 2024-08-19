Общество Бастрыкин взял на контроль дело о разбитой дороге на челябинское кладбище 20 августа 2024 в 13:11 Размер текста - 17 + Местные жители опасаются ездить по разбитой дороге (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела по факту халатности при строительстве дороги к кладбищу в поселке Высоцкий (Челябинская область). Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, он поручил руководству регионального следкома доложить о ходе проверки. «В соцмедиа сообщается о недовольстве жителей поселка Высоцкого в Челябинской области состоянием дорожного полотна в населенном пункте, проблемы всегда усугубляются после дождей. Глава ведомства дал поручение руководителю СКР по региону Алексею Колбасину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба СК РФ. Там отметили, что челябинские следователи уже занимаются проблемой жителей поселка. По факту халатности при строительстве дороги проводится проверка. Жители на постоянной основе жаловались на состояние дорожного полотна. Из-за состояния дороги они не смогли довезти земляка, погибшего на СВО, до кладбища. Им пришлось самим выравнивать дорожное покрытие. В преддверии учебного года они опасаются за безопасность детей, которые ездят до школы по этому маршруту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела по факту халатности при строительстве дороги к кладбищу в поселке Высоцкий (Челябинская область). Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, он поручил руководству регионального следкома доложить о ходе проверки. «В соцмедиа сообщается о недовольстве жителей поселка Высоцкого в Челябинской области состоянием дорожного полотна в населенном пункте, проблемы всегда усугубляются после дождей. Глава ведомства дал поручение руководителю СКР по региону Алексею Колбасину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба СК РФ. Там отметили, что челябинские следователи уже занимаются проблемой жителей поселка. По факту халатности при строительстве дороги проводится проверка. Жители на постоянной основе жаловались на состояние дорожного полотна. Из-за состояния дороги они не смогли довезти земляка, погибшего на СВО, до кладбища. Им пришлось самим выравнивать дорожное покрытие. В преддверии учебного года они опасаются за безопасность детей, которые ездят до школы по этому маршруту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям