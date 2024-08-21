В России наблюдаются массовые сбои Telegram и WhatsApp

В Telegram сообщают о массовых сбоях
Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе мессенджеров. В частности, отмечают перебои в Telegram и WhatsApp.
На протяжении получаса в Telegram и WhatsApp не отправляются сообщения, также не грузятся фотографии и аудио сообщения. По данным мониторингового сервиса Downdetector, сбои в работе фиксируются в Казахстане и Узбекистане. В настоящий момент проблема остается актуальной. Спустя время стали сообщать о сбоях в работе Downdetector.
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