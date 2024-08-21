В России наблюдаются массовые сбои Telegram и WhatsApp

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Telegram сообщают о массовых сбоях
В Telegram сообщают о массовых сбоях Фото:

Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе мессенджеров. В частности, отмечают перебои в Telegram и WhatsApp.

На протяжении получаса в Telegram и WhatsApp не отправляются сообщения, также не грузятся фотографии и аудио сообщения. По данным мониторингового сервиса Downdetector, сбои в работе фиксируются в Казахстане и Узбекистане. В настоящий момент проблема остается актуальной. Спустя время стали сообщать о сбоях в работе Downdetector. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе мессенджеров. В частности, отмечают перебои в Telegram и WhatsApp. На протяжении получаса в Telegram и WhatsApp не отправляются сообщения, также не грузятся фотографии и аудио сообщения. По данным мониторингового сервиса Downdetector, сбои в работе фиксируются в Казахстане и Узбекистане. В настоящий момент проблема остается актуальной. Спустя время стали сообщать о сбоях в работе Downdetector. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...