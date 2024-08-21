Казахстан отреагировал на упрек от президента Лукашенко, сделанный в защиту России

Казахстан придерживается Устава ООН и норм международного права при проведении внешней политики. Так министерство иностранных дел страны отреагировало на упрек президента Белоруссии Александра Лукашенко в несправедливом отношении к России.
«Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна твердо убеждена в том, что все разногласия между государствами должны решаться политическими и дипломатическими путями», — передает МИД слова замминистра Мурата Нуртлеу со встречи с белорусским послом.
Заявление ведомства последовало за критикой президента Белоруссии в защиту России. Лукашенко раскритиковал неравные отношения между странами. «От России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать. <...> Так дело не пойдет. Давайте будем вместе! Это время недалеко, когда придете еще к той же России и будете просить поддержки и помощи», — заявил белорусский президент ранее.
Лукашенко подчеркнул, что когда «в Казахстане что-то случилось», то просьбы о помощи поступили именно Белоруссии и РФ. Президент РБ предупредил, что однажды сложится ситуация, при которой просьбы снова будут направлена Москве и Минску, но «никто вам на помощь не придет».
Ранее Лукашенко предупредил белорусов о необходимости подготовиться к смене президента в стране. Он сделал такое заявление, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Республики Беларусь.
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