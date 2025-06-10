Боец в форме ВС России, стрелявший из гранатомета по гражданским объектам в Судже Курской области, погиб. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, удары наносились в непосредственной близости от храма, пострадали расположенные рядом жилые здания. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
Первыми кадры происшествия были опубликованы в telegram-канале военного блогера «Воевода вещает». На видео человек в российской военной форме целенаправленно наносил удары из гранатомета по гражданским объектам. После того как видеозапись попала к Хинштейну, он направил обращения в органы военного управления и военную прокуратуру для получения информации о произошедшем.
«На видео — младший сержант... Выстрел едва не попал в храм, но зацепил жилые постройки. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции», — отреагировал в своем telegram-канале врио губернатора Курской области.
Алаудинов пообещал возмездие стрелявшим по храму в Судже
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов пообещал найти и наказать стрелявших по гражданским объектам в Судже Курской области. Он заявил, что виновные будут переданы его подразделению для прохождения службы на передовой. Алаудинов также выразил уверенность в победе России, заявив, что противники уже проиграли, и никакие действия им не помогут. Он призвал прекратить «деструктивную деятельность», предупредив, что виновные понесут персональную ответственность.
«Ведется поиск тех, кто эту стрельбу произвел. Когда их найдут, я надеюсь, что их передадут в спецназ „Ахмат“. Я найду для них на передовой позиции», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он отметил, что после этого у виновных пропадет желание стрелять по пустым домам. Командир также подчеркнул, что бойцов «Ахмата» в Судже нет, а его подразделения находятся на самых сложных участках фронта.
Стрелявший в сторону храма в Судже не связан со спецназом «Ахмат»
Распространившие информацию, что стрелявший на видео по гражданским объектам в Судже военнослужащий является бойцом батальона спецназа «Ахмат», являются «обиженными по жизни» и не пытаются найти правду в этой истории, поскольку «работают на врага». С таким заявлением выступил Апти Алаудинов после публикации записи, на которой мужчина в военной форме стреляет по дому в Судже с гранатомета. Он подчеркнул, что стрелявшие на распространившемся видео не имеют ничего общего со спецназом «Ахмат».
«Вы, „эксперты“, определили, что это бойцы спецназа „Ахмат“... Вы люди, обиженные по жизни. Если бы вы писали статью и говорили: „Надо установить того, кто это сделал, и наказать“, я бы вас понял. А когда вы сразу же набрасываетесь на спецназ „Ахмат“, пытаетесь бросить тень на него, сразу видно, что вы не за правду... „Ахмат“ — такое сильное серьезное подразделение, с которым не может ничего сделать наш враг», — заявил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.
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