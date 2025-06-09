09 июня 2025

БПЛА Украины атаковали Россию ночью 10 июня, парализовав работу аэропортов: прямая трансляция

Аэропорт Калуга в ночь на 10 июня перестал принимать и отправлять рейсы
© Служба новостей «URA.RU»
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БПЛА атаковали несколько регионов
БПЛА атаковали несколько регионов Фото:

Российские регионы вновь атакованы беспилотниками ВСУ. Некоторые аэропорты уже ограничили прием и отпуск воздушных судов ради безопасности пассажиров. Свежие новости о том, как отражается очередной налет БПЛА — в прямой трансляции URA.RU.

02:43 Мэрия Ахтубинского района Астраханской области ввела «красный» режим из-за угрозы дронов. О снятии ограничений власти пообещали сообщить дополнительно.

02:29 Оборонное ведомство России приводит такие данные об уничтоженных объектах:

  • 46 БПЛА – над территорией Брянской области,
  • 16 – над территорией Белгородской области,
  • 9 БПЛА – над территорией Республики Крым,
  • по 2 БПЛА — над территориями Орловской и Калужской областей,
  • один БПЛА – над территорией Воронежской области.

02:24 Над российскими регионами сбито 76 украинских беспилотников с 21:50 до 23:55, передает Минобороны РФ.

02:17 Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области — МЧС.

01:55 На освобожденной части Запорожской области наблюдается высокая активность вражеских БПЛА. Направление — на юг и юго-восток.

«Особое внимание: Токмак, Мелитополь и пригород, Каменско-Днепровский МО, Васильевка», — заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

01:39 Аэропорт Калуга в ночь на 10 июня перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, решение было принята ради обеспечения безопасности полетов.

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Российские регионы вновь атакованы беспилотниками ВСУ. Некоторые аэропорты уже ограничили прием и отпуск воздушных судов ради безопасности пассажиров. Свежие новости о том, как отражается очередной налет БПЛА — в прямой трансляции URA.RU. 02:43 Мэрия Ахтубинского района Астраханской области ввела «красный» режим из-за угрозы дронов. О снятии ограничений власти пообещали сообщить дополнительно. 02:29 Оборонное ведомство России приводит такие данные об уничтоженных объектах: 02:24 Над российскими регионами сбито 76 украинских беспилотников с 21:50 до 23:55, передает Минобороны РФ. 02:17 Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области — МЧС. 01:55 На освобожденной части Запорожской области наблюдается высокая активность вражеских БПЛА. Направление — на юг и юго-восток. «Особое внимание: Токмак, Мелитополь и пригород, Каменско-Днепровский МО, Васильевка», — заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. 01:39 Аэропорт Калуга в ночь на 10 июня перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, решение было принята ради обеспечения безопасности полетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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