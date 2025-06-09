Российские регионы вновь атакованы беспилотниками ВСУ. Некоторые аэропорты уже ограничили прием и отпуск воздушных судов ради безопасности пассажиров. Свежие новости о том, как отражается очередной налет БПЛА — в прямой трансляции URA.RU.
02:43 Мэрия Ахтубинского района Астраханской области ввела «красный» режим из-за угрозы дронов. О снятии ограничений власти пообещали сообщить дополнительно.
02:29 Оборонное ведомство России приводит такие данные об уничтоженных объектах:
- 46 БПЛА – над территорией Брянской области,
- 16 – над территорией Белгородской области,
- 9 БПЛА – над территорией Республики Крым,
- по 2 БПЛА — над территориями Орловской и Калужской областей,
- один БПЛА – над территорией Воронежской области.
02:24 Над российскими регионами сбито 76 украинских беспилотников с 21:50 до 23:55, передает Минобороны РФ.
02:17 Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области — МЧС.
01:55 На освобожденной части Запорожской области наблюдается высокая активность вражеских БПЛА. Направление — на юг и юго-восток.
«Особое внимание: Токмак, Мелитополь и пригород, Каменско-Днепровский МО, Васильевка», — заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
01:39 Аэропорт Калуга в ночь на 10 июня перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, решение было принята ради обеспечения безопасности полетов.
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