МЧС России потушили рыболовное судно во Владивостоке
Во Владивостоке в бухте Золотой Рог загорелось рыболовное судно. Пожар, охвативший около 200 квадратных метров, привел к гибели одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Огнеборцы МЧС России тушат рыболовное судно во Владивостоке», — говорится в telegram-канале МЧС. В операции участвовали около 70 специалистов и 17 единиц техники.
Пожар был локализован, а открытое горение ликвидировано, уточнили в ведомстве. Причины возгорания устанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!