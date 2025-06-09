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23:43
Foreign Policy: США продолжат передавать Украине спутниковые разведданные
23:36
«Все равно что арестовать Трампа или посадить Макрона»: Дуров назвал абсурдными обвинения властей Франции
23:31
В ХМАО мужчина приставал к несовершеннолетней, за что получил от прохожих. Видео
На арест редактора URA.RU Дениса Аллаярова отреагировали в свердловской ЛДПР
23:26
Волонтеры объявили срочный сбор на поиски подростка в Пермском крае. Фото
23:25
Костомаров получил национальную премию «ТЭФИ-2025»
23:24
Мединский: Россия предлагала Киеву более мягкие условия соглашения в 2022 году
В Россию вернулась первая группа бойцов до 25 лет: главное об СВО за 9 июня
23:22
Десятки тысяч человек подали заявку на конкурс «Это у нас семейное»
23:20
Назван победитель в престижной номинации «ТЭФИ - 2025»
23:07
Мединского удивила реакция Киева на возвращение тел украинских военных
Когда завершится СВО и какие угрозы исходят от Украины: главные заявления Лаврова
22:57
«Деньги выброшены»: Мединский высмеял США за сотрудничество с Украиной
22:56
В ЯНАО соберутся волейболисты со всей страны
1
22:55
Замглавы Кургана Юлия Гурьянова прошла обучение в «Школе мэров». Фото
Сколько раз Россия и Украина проводила обмен пленными в ходе СВО: хронология
22:53
В Прикамье станет меньше первоклассников
1
22:50
Дуров встревожился от мысли, что его задержали из-за русской фамилии
22:47
Долгожданная передышка: что должен сделать каждый, пока Плутон идет вспять
Путин ответил на недопуск российских сборных к Олимпиаде-2026
22:40
На челябинском озере утонул подросток
22:38
Мединский: администрация Байдена должна «гореть в аду» за свою политику
1
22:31
В Тюмени хакеры научились взламывать «Госуслуги» без SMS-кода
Россия отразила атаку почти 50 беспилотников: карта атак БПЛА на регионы
22:25
Ребенок упал с высоты аттракциона в московском парке «Остров мечты»
22:23
Лос-Анджелес спасли от исчезновения с лица земли
22:20
Начинающий блогер из Перми отсудила миллион рублей у своего бизнес-наставника
Мэра Красноярска задержали после праздника: как пошла под откос карьера Владислава Логинова
22:18
На оживленной дороге в Челябинске обвалился асфальт под машиной
22:08
Мединский объяснил, почему Киев не принимает обратно погибших военных
1
22:07
В Россию из плена вернулась первая группа российских военных
Обмен пленными и удары по Днепропетровску: о чем Песков рассказал журналистам 9 июня
22:00
Пермский суд остановил стройку дома в Екатеринбурге, который ждут дольщики
1
22:00
Детскую школу искусств в Кургане выселяют из здания бывшей школы №52
1
22:00
Большой успех и борьба с алкоголизмом: как менялась певица МакSим на сцене и в жизни
В Кремле раскрыли URA.RU, что будет после окончания моратория на РСМД
22:00
«После Портоса мне предлагали амплуа безумных толстяков»: как сложилась судьба актера Валентина Смирнитского
21:56
BofA: в Саудовской Аравии началась ценовая война за долю на рынке нефти
21:46
Мединский допустил ядерную войну как итог украинского конфликта
3
Тысячи нацгвардейцев против «мятежа»: США в огне из-за массовых протестов. Фоторепортаж
21:41
Анита Цой отсудила почти миллион рублей
21:40
Тюменские власти ликвидируют протестный район при помощи нового закона
21:39
Члена украинской делегации застрелили после разговора с Мединским в 2022 году
В Курганской области проходит массовая уборка мусора на кладбищах
21:37
Ил-76 с возвращенными из плена военными приземлился в аэропорту Чкаловский
21:34
Ликвидация диаспоры, амнистия по ЕГЭ и «дьявольский» отель: главное за 9 июня в Кургане
21:32
Сапер МЧС России по ДНР пострадал при разминировании
ФСБ пресекла контрабанду деталей вертолетов РФ на сотни миллионов: главное о неудавшейся операции Украины
21:31
Мединский заявил о непростом решении Москвы после терактов ВСУ
21:26
Аппарат губернатора ХМАО подключился к аудиту Ханты-Мансийского рыбокомбината
1
21:22
Генсек НАТО попросил Трампа переговорить с Путиным об окончании СВО
1
«Кроме неба ничего не видишь»: что скрыто за колючей проволокой СИЗО, где сидит редактор URA.RU Аллаяров
21:20
Сколько стоит отдых в тюменских санаториях
21:07
В Челябинске мошенники снова собирают средства на нужды СВО
21:07
«Жив-здоров»: освобожденные российские военнослужащие сообщили матерям о возвращении. Видео
Военный эксперт раскрыл горькую правду для Киева после ударов по Чебоксарам
21:03
Из Кургана на СВО отправили первую партию дронов-камикадзе, собранных студентами. Видео
21:02
Собакам на дачах ХМАО бесплатно поставят прививки от бешенства
1
20:59
Новый замгубернатора на Ямале, доступный бензин и полный запрет вейпов: события дня в ЯНАО
ВС РФ зашли в Днепропетровскую область: карта СВО на Украине 9 июня
20:56
В Челябинске полностью перекроют проспект у Алого Поля
20:50
Тюменские подростки забрасывают пакетами с водой людей и проезжающие машины. Видео
20:49
Центр занятости раскрыл количество пермяков, которые ищут работу
В России началась короткая рабочая неделя, как отдыхаем в июне 2025. Инфографика
20:45
Мединский объяснил, почему конфликт на Украине не заканчивается. Видео
1
20:45
На северо-западе Челябинска построят новый крупный спорткомплекс. Карта
20:45
Фестиваль на Кировке, гигантский флаг и создание кукол: как Челябинск отпразднует День России
Израиль «похитил» поддержавшую Палестину Грету Тунберг: что известно о перехвате судна у сектора Газа
20:43
Стала известна причина убийства экс-депутата Украины Ильи Кивы
20:32
Стало известно, какая погода будет в Перми на День города
20:30
Мединский увидел в глазах украинских военных мольбу и страдание. Видео
1
Большая часть губернаторов не выполнит KPI по рождаемости
20:30
Что известно о бывшем главе Катайского округа Морозове
1
20:26
Челябинский следком завел дело из-за сгоревшего автобуса
20:26
В Перми взлетели цены на аренду «трешек»
1
20:20
Власти Сургута представили проект застройки центра города возле парка «За Саймой»
20:18
Одну из самых дорогих машин в Екатеринбурге выставили на продажу. Фото
1
20:16
Мединский унизил делегацию Украины на переговорах с РФ в 2025 году
2
20:11
При правительстве РФ создадут Центр развития искусственного интеллекта
3
20:10
Вице-спикер Госдумы обратил внимание на жестокость следователей во время обыска в редакции URA.RU
20:06
Школьнику из Шадринска, которого обвиняли в сливе ЕГЭ, засчитают баллы
2
20:06
Тест ко Дню России: проверьте, как хорошо вы знаете историю страны
20:03
Из Россию в Северную Корею начнут курсировать поезда
4
20:03
Как правильно подкармливать томаты летом: все, что нужно знать садоводам
19:53
Под реализацию мастер-плана Тюмени выделят 700 гектаров
19:50
Мединский рассказал, когда Россия могла бы закончить СВО
1
19:48
Житель Ямала лег между рядами кресел в самолете и обматерил бортпроводников
19:47
В одном из районов Владимирской области ввели режим ЧС
19:44
Сургутянина возмутил таракан, оказавшийся в пакете с едой из фаст-фуд ресторана. Фото
2
19:40
Полиция ХМАО разбирается в скандале с жертвоприношением барана на школьном дворе
19:37
Казачьи войска пополнят резерв для мобилизации в ВС РФ
19:36
Губернатор Махонин вручил пермякам памятные медали
19:34
В Париже скончалась последняя внучка режиссера Станиславского
19:31
В ХМАО ограничат движение грузовиков из-за жары
19:31
Топ-16 рецептов домашних коктейлей, которые спасут от жары
19:28
Российским медцентрам выделят 20 миллиардов рублей на оборудование
19:21
В тюменских магазинах на день перестанут продавать алкоголь
19:19
Бывший глава Катайска Морозов получит важную должность в администрации. Инсайд
19:18
Мэр Екатеринбурга высоко оценил профессионализм редактора URA.RU Аллаярова, арестованного 6 июня
1
19:17
Арестовано имущество экс-замглавы управления Минобороны Васенина
19:11
В тюменском правительстве появится новый департамент
1
19:10
Российским школьникам станут меньше давать домашних заданий
11
19:09
В команде самого хайпового губернатора началась борьба за место в Госдуме
19:05
Мишустин поставил цель по разработке российских беспилотников
1
19:00
Суд арестовал остатки имущества бизнесмена Гайсина по иску его бывших компаний. Скрин
19:00
Российский военный поделился эмоциями после возвращения из плена
19:00
В каких условиях живут животные, которых «бросили» на базе «Боровое. Фоторепортаж
19:00
Исключенная из индексов с челябинским «Мечелом» компания объяснила решение биржи
18:52
«Пассажирка схватилась за руль»: появилась версия ДТП, в котором разбился игрок ХК «Авто». Фото
1
18:40
В Казахстане потребовали от Украины ответа после атаки на объекты КТК
1
18:40
Запад напугали российским бомбардировщиком Ту-160
2
18:37
В центре Перми перекроют улицы в День города. Карта
18:36
Бывшая статусная чиновница из Перми Чиркова не стала комментировать предъявленное обвинение
18:36
В аэропорту Салехарда нашли нарушения в кофейных барах и буфетах
1
18:30
Пермские партии готовятся выдвигать кандидатов на выборы губернатора
18:28
Bloomberg увидел уменьшение опасений в санкциях при торговле с Москвой
18:27
МИД Казахстана рассказал о визовом режиме с Россией
3
18:23
Курганские похоронщики потребовали закрыть ритуальный зал в больнице, чтобы не пугать живых пациентов. Видео
7
18:22
Люди на высоте десяти метров застряли на аттракционе в парке Москвы
18:20
В Челябинске полиция устроила рейд по пляжам
18:19
«Доходность пойдет вниз»: экономист объяснил, что будет со вкладами свердловчан после снижения ключевой ставки
1
18:17
В ХМАО раскрыли картель на торгах по нацпроектам почти на миллиард рублей
18:17
Медведь бродит по туристической тропе в Пермском крае
1
18:16
Суд запретил проводить торги по продаже развалин лыжной базы в бору Челябинска
1
18:15
Лавров напомнил, что Байден говорил Путину о России на встрече в 2021 году
1
18:15
Лавров опозорил Запад из-за событий 2014 года
18:04
Лавров: достигнутые на земле результаты СВО неизбежно будут оформлены юридически
18:03
В День молодежи в Перми выступят Niletto и Люся Чеботина
18:03
Лавров назвал трех главных врагов России
18:01
Лавров предложил перевести ООН в город на юге России
18:00
Число дьявола и дом для VIP: чем известна правительственная гостиница Кургана, которую не могут продать
11
17:56
Челябинцы предложили, как с помощью роботов контролировать сотрудников
2
17:55
Курганские депутаты приняли отставку мэра Морозова. Инсайд URA.RU подтвердился
17:54
Тропический ливень несколько дней идет в Москве и области. Видео
17:53
Новому замгубернатора ЯНАО Гурарию отдали часть полномочий других замов
17:51
Пермская сеть цветочных магазинов показала убыток в десятки миллионов рублей
17:46
Депздрав ХМАО завершил служебное расследование в больнице, где беременной женщине отказали в обследовании
1
17:46
В Госдуме предупредили дачников о риске сноса забора: какие правила нельзя нарушать
17:44
Под Екатеринбургом взорвали снаряд времен Великой Отечественной войны. Фото
17:43
В Кургане в часть домов вернули горячую воду
6
17:38
В челябинском зоопарке родились два пятнистых олененка. Видео
1
17:37
Поступившие в Пермь новые автобусы оказались неисправными
17:33
У жителей Сургута возник ажиотаж на покупку дачного инвентаря на маркетплейсах
1
17:33
Лавров сравнил подход ООН с выбором «котлетки и рыбки»
17:30
На сайте объявлений выставили отель курганских властей с дьявольским числом. Скрин
2
17:29
Текслер возглавит список кандидатов в депутаты челябинского заксобрания
1
17:28
В Перми открылась выставка-ярмарка «Русь Православная». Фото
17:27
Лавров рассказал, что бойцы на передовой делают на самом деле
17:27
Землетрясение произошло на границе Свердловской области и ХМАО
1
17:26
Электричество отключили во всей Запорожской области
17:24
Из Сургута запустили новый авиарейс в Казань
17:23
В Екатеринбург прилетела мировая звезда, билеты на ее концерт уже не достать. Фото, видео
1
17:22
Курганский ЦПКиО очищают от тополиного пуха специальными машинами. Фото
17:17
Путин хочет внедрить спорт в каждую российскую семью
4
17:17
Изменения в выплатах пенсий в июне 2025 года
3
17:14
Отсутствие воды в домах жителей челябинского поселка вылилось в уголовное дело
17:13
Челябинец предложил развивать в регионе адаптивный спорт для участников СВО
17:08
Путин рассказал, чего хотят российские военные после возвращения с СВО
1
17:07
В Заозерном районе Кургана в части домов появится горячая вода. Скрин
17:07
Два жителя Курской области пострадали в результате атаки дронов на их транспорт
17:07
Суд в ЯНАО приговорил уже третьего врача за торговлю больничными
17:04
Shot: молния ударила в беседку с отдыхающими на пляже в Подмосковье
17:04
Клубничное полнолуние 11 июня 2025: чем опасно и что нельзя делать
17:02
Исторические особняки Урала показали на всероссийском фестивале
3
17:01
Путин: Россия готова организовывать престижные международные соревнования
3
17:00
В ХМАО появятся новые отели всероссийской сети
17:00
Рейтинг пермского губернатора Махонина бьет рекорды
1
17:00
«Сделали невозможное»: владелец детского лагеря в Перми — о бизнесе, воспитании детей и росте цен
16:59
Защита редактора URA.RU Аллаярова, отправленного в СИЗО, подала апелляцию
16:58
Гости из Сербии прибудут в ЯНАО крепить международные связи
16:56
На грузовом судне у побережья штата Керала в Индии произошел взрыв. Видео
16:55
В Кургане будет жарче, чем в Монако
3
16:54
Shot: турист получил ожоги после плавания на яхте «Баунти» в Геленджике
16:54
Тюменцев напугала судьба «брошенного» верблюда
1
16:51
В Челябинской области назвали «плохишей» в важном проекте
16:50
Элитный курорт на челябинском озере в жару оставил жителей поселка без воды
16:49
Власти Перми рассказали, когда в автобусе обязаны включать кондиционер
16:48
Пермяк нашел снаряд во время строительства дома. Фото
16:47
Минобороны опубликовало видео возвращения из плена молодых российских военных
16:46
Небезопасное масло поставили в детские лагеря Свердловской области
16:46
Росприроднадзор расследует разлив нефти в ЯНАО
16:46
Лавров высказался о будущем спецоперации
1
16:43
Узнай советское кино по кадру: проверь, как хорошо помнишь фильмы СССР
2
16:40
Путин рассказал о будущем спорта России в условиях санкций
16:39
Возвращена первая часть пленных по соглашениям, достигнутым в Стамбуле
16:38
Свердловская школьница выиграла на шоу «Умницы и умники» в Москве. Фото
16
16:37
Лавров высказал свое недовольство по «Евровидению»
16:35
В Коркино назначен новый прокурор
16:34
Баста даст дополнительный концерт в Сургуте
16:32
День памяти Преподобного Никиты епископа Халкидонского: что можно и нельзя делать
16:32
В свердловский департамент молодежной политики официально назначен директор
16:32
Путин описал реалии современного спорта
16:32
Жители поселка около Челябинска четвертые сутки сидят без воды. Скрин
1
16:32
Пермякам показали, как выглядит новый офис для VIP-клиентов банка ВТБ. Фото
16:31
Курганские судьи собрали деньги для помощи коллегам из Курской области
16:28
Наемница из Дании получила семь тысяч долларов за вторжение в Курскую область
16:25
Челябинских победителей праймериз ЕР начали учить, как выиграть выборы
16:24
Во Франции предупредили Киев о новой цели России
1
16:24
В челябинском нацпарке снимут нерестовый запрет
16:22
В Тюменской области возобновляется движение транспорта по дорогам, ранее затопленным паводком
16:21
В Кургане временно сузили проезжую часть по улице Ленина
1
16:20
Гастрономический символ Кургана каральку начали выпекать в местной пекарне. Фото
7
16:20
Свежесть и витамины: топ-10 рецептов простых летних салатов
16:19
Власти ХМАО раскрыли, какие города получат больше денег на развитие
16:16
На празднике русской печи в пермской деревне всех научат готовить квас со снытью
16:15
Отца Илона Маска уговаривали не ехать в Россию
2
16:14
Правоохранительные органы заинтересовались первым замгубернатора Владимирской области
16:09
Челябинцу, напавшему с ножом на ребенка, продлили срок в СИЗО
16:09
Тушенка и пельмени: курганские предприятия стали номинантами всероссийского конкурса
4
16:06
Крупную продуктовую сеть в Перми наказали за обман покупателей в розыгрыше
16:05
Лавров одним словом охарактеризовал отношения Путина и Трампа
16:03
Корреспондент URA.RU победил в конкурсе IT-журналистов
16:00
Три сотрудника крупной нефтегазовой компании попали в поле зрения полиции ЯНАО
15:59
Отпуск в поезде: топ недорогих ЖД-туров из Екатеринбурга летом
2
15:58
Тюменский студент спас пенсионера, который терял сознание в автобусе
15:58
Лавров оценил риски террористической атаки со стороны Украины
15:57
В Челябинской области запретили купаться на реке Ай и в трех прудах
1
15:55
В курганском округе назначен новый районный прокурор Кусков. Фото
15:54
Лавров назвал главного союзника Украины по атакам на РФ
15:54
В Перми продается кулинарная студия для проведения мастер-классов и праздников
15:54
«Единая Россия» жестко отреагировала на задержание мэра Красноярска
15:53
Экс-владельцы «Макфы» продолжат получать лишь прожиточный минимум
15:51
В Челябинской области фура вылетела с дороги при повороте налево. Фото
15:47
В Екатеринбурге школьник поджег автомобиль, когда проверял зажигалку
15:42
В дорожной компании мэрии Шадринска новым руководителем поставили мастера
2
15:40
Группировка «Центр» увеличила площадь освобожденных территорий
15:36
Минобороны: ВС РФ нанесли удар возмездия по аэродрому ВСУ в Дубно
15:34
На депутата, защищавшего русский язык в Латвии, завели уголовное дело
3
15:33
Названа истинная причина, почему Украина затягивает обмен телами погибших
15:30
Человек из команды Якушева, продвигал «Упырей»: что известно о Гурарии, которого назначили замгубернатора ЯНАО
4
15:28
В Кургане более четырех тысяч школьников написали ОГЭ по русскому
15:25
В ямальском городе искусственный интеллект будет встречать пешеходов на дороге
15:24
Пермяк просит земляков помочь приобрести для него инвалидную коляску
1
15:24
Задержан подозреваемый в причастности к убийству экс-депутата Рады Кивы
15:24
Гурария назначили новым замгубернатора ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился
1
15:22
Стало известно, что будет с демонтированной сценой на улице Дзержинского в Тюмени
15:21
В Челябинске подорожали арендные «однушки» и «двушки»
15:20
Челябинские промышленники займутся адаптацией отслуживших бойцов СВО
15:18
Деревня под Пермью осталась без света и воды из-за аварии на сетях
15:17
Назван город с самым грязным воздухом в России
15:17
Ямальский рыбозавод через суд потребует 10 млн рублей
15:15
В Шадринске ожидается жара до 31 градуса
15:14
«Сбросили маски»: в Кремле оценили увеличение расходов НАТО на вооружение
15:13
Стали известны подробности 18-го пакета санкций против России
3
15:12
Силовики раскрыли, как свердловчанка в ковбойской шляпе похитила девочку
1
15:11
Информация о сносе памятника Ленину в Кыргызстане оказалась фейком
1
15:05
Мирошник удивился решению Киева по обмену телами военных
15:05
Власти Курганской области готовят замену мэру Катайска. Инсайд
1
15:03
В Кургане важный перекресток Дзержинского-Машиностроителей готовится к открытию
3
15:03
Лукашенко пообещал позаботиться о жителях Калининградской области
15:01
Энергетики провели техсовет с ведущими предприятиями и вузами Тюменской области
3
15:00
В Тюмени с улицы Дзержинского убирают сцену
15:00
Зрелищный автопробег «Уральский рубеж» впервые пройдет в Челябинской области. Фото
14:58
«Много шлепать»: отец Илона Маска поделился секретами воспитания
14:56
Депутат курганской облдумы Цховребов передал три ружья на нужды СВО. Видео
1
14:55
«Готовность обсуждать»: Песков выделил Орбана среди других европейских лидеров
14:51
«Мы это видим сами»: Кремль прокомментировал американскую оценку эффективности рубля
1
14:48
В Нижневартовске за долги отключат холодную воду в частных домах
2
14:47
В Воскресенске женщина убила свою пятилетнюю дочь
14:46
В Челябинске вновь упали цены на квартиры в новостройках
1
14:46
В Тюмени закрыли известную шаурмичную. Фото
14:44
Директор Валдиса Пельша прокомментировал слухи о его долгах
14:44
Отец Илона Маска сильно впечатлился Путиным
3
14:42
В Пермском крае изменят границы двух округов
14:40
В Кремле раскрыли смысл подписанной Путиным стратегии ВМФ
14:40
В Кремле оценили саботаж Украины при обмене военнопленными
14:40
Песков подтвердил, что буферная зона дойдет до Днепропетровска
1
14:40
Песков объяснил, повлияет ли саботаж Украины на будущие обмены пленными
14:36
Тюменские власти приведут в порядок три местных пруда
14:33
В Салехарде ищут заместителя председателя суда
1
14:33
Губернатор Махонин проверил ход реконструкции одного из самых знаковых спортивных объектов в Перми. Фото
14:33
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