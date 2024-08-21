В Кизеле Пермского края в жилом доме взорвался газ. Онлайн-трансляция

22 августа 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в многоквартином доме (архивное фото) Фото: читатель URA.RU © URA.RU Утром 22 августа в городе Кизел Пермского края в жилом многоквартирном доме взорвался газ. Жителей пострадавших квартир эвакуировали. URA.RU следит за событиями в режиме онлайн. 12:42 Жительница Кизела Елена рассказала URA.RU о взрыве. О ЧП ей сообщил муж. Приводим сообщение женщины: «Мне позвонил муж, он у меня в водоканале работает. Весь на панике говорит: «Тут обрушение, взрыв, что-то произошло. Два пролета упало. Все, мне некогда». Весь на панике был, я испугалась. Полетела сразу туда, недалеко живу. Там уже стояли все службы, когда я выходила. Было много народу. Пожарную подогнали машину. Бабушку лежачую не могли никак спустить. Балкон, убирали части окон, чтобы ее спустить. Она как бы боялась, но люди говорят, которые проходили мимо, что она стояла плакала там на балконе». 12:38 Прокуратура Пермского края организовала свою проверку. «На место происшествия выехал заместитель прокурора края Алексей Иванов, также в настоящее время там работает руководство прокуратуры города, экстренные службы, правоохранительные органы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Вопросы временного размещения жильцов дома, оказания им необходимых мер социальной поддержки находятся на контроле прокуратуры края, утверждают там. 12:36 Еще видеокадры. 12:30 ГУ МЧС по Пермскому краю опубликовало видео после взрыва газа 12:21 Официально ГУ МЧС по Пермском краю сообщает, что по оперативной информации эвакуировано 16 человек. Пострадал один человек. Мужчина госпитализирован. Последствия ЧП Читатель URA.RU 12:18 Между тем СМИ сообщают о двух пострадавших. Но это неофициальная информация. 12:16 На данный момент — один пострадавший с ожогами. Ему оказывается помощь. Об этом пишет главный врач ГКБ N4 Андрей Ронзин в Telegram. 12:10 С заявлением выступил глава Кизела Андрей Родыгин. «Предположительно произошла вспышка газа в доме на Ленина 34. Пострадали 4 и 5 этажи. Причины устанавливаются. На месте работают все оперативные службы. Докладываю всю информацию губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Нахожусь на месте происшествия, ситуация на контроле», — сказал он. 12:08 В МЧС заявили, что «ликвидируют последствия хлопка газовоздушной смеси в жилом доме». «Сообщение поступило о хлопке газовоздушной смеси по адресу: г. Кизел, ул. Ленина. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в 4-х этажном жилом доме произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 3 этажами, загорания нет. Пожарные спасли из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда выведены 2 детей. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС. 12:05 Появилось видео с места ЧП. 12:03 О ЧП сообщил губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин. «Произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многокватирном доме. На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим. Держу ситуацию на личном контроле», — написал он в Telegram. Cоздан краевой оперативный штаб. На место ЧП выехали выехали вице-премьер краевого правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 22 августа в городе Кизел Пермского края в жилом многоквартирном доме взорвался газ. Жителей пострадавших квартир эвакуировали. URA.RU следит за событиями в режиме онлайн. 12:42 22.08.2024 Жительница Кизела Елена рассказала URA.RU о взрыве. О ЧП ей сообщил муж. Приводим сообщение женщины: «Мне позвонил муж, он у меня в водоканале работает. Весь на панике говорит: «Тут обрушение, взрыв, что-то произошло. Два пролета упало. Все, мне некогда». Весь на панике был, я испугалась. Полетела сразу туда, недалеко живу. Там уже стояли все службы, когда я выходила. Было много народу. Пожарную подогнали машину. Бабушку лежачую не могли никак спустить. Балкон, убирали части окон, чтобы ее спустить. Она как бы боялась, но люди говорят, которые проходили мимо, что она стояла плакала там на балконе». 12:38 22.08.2024 Прокуратура Пермского края организовала свою проверку. «На место происшествия выехал заместитель прокурора края Алексей Иванов, также в настоящее время там работает руководство прокуратуры города, экстренные службы, правоохранительные органы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Вопросы временного размещения жильцов дома, оказания им необходимых мер социальной поддержки находятся на контроле прокуратуры края, утверждают там. 12:36 22.08.2024 Еще видеокадры. 12:30 22.08.2024 ГУ МЧС по Пермскому краю опубликовало видео после взрыва газа 12:21 22.08.2024 Официально ГУ МЧС по Пермском краю сообщает, что по оперативной информации эвакуировано 16 человек. Пострадал один человек. Мужчина госпитализирован. 12:18 22.08.2024 Между тем СМИ сообщают о двух пострадавших. Но это неофициальная информация. 12:16 22.08.2024 На данный момент — один пострадавший с ожогами. Ему оказывается помощь. Об этом пишет главный врач ГКБ N4 Андрей Ронзин в Telegram. 12:10 22.08.2024 С заявлением выступил глава Кизела Андрей Родыгин. «Предположительно произошла вспышка газа в доме на Ленина 34. Пострадали 4 и 5 этажи. Причины устанавливаются. На месте работают все оперативные службы. Докладываю всю информацию губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Нахожусь на месте происшествия, ситуация на контроле», — сказал он. 12:08 22.08.2024 В МЧС заявили, что «ликвидируют последствия хлопка газовоздушной смеси в жилом доме». «Сообщение поступило о хлопке газовоздушной смеси по адресу: г. Кизел, ул. Ленина. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в 4-х этажном жилом доме произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 3 этажами, загорания нет. Пожарные спасли из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда выведены 2 детей. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС. 12:05 22.08.2024 Появилось видео с места ЧП. 12:03 22.08.2024 О ЧП сообщил губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин. «Произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многокватирном доме. На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим. Держу ситуацию на личном контроле», — написал он в Telegram. Cоздан краевой оперативный штаб. На место ЧП выехали выехали вице-премьер краевого правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.