Судьба двоих человек в порту «Кавказ» остается неизвестной после атаки ВСУ

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Паром в порту «Кавказ» был атакован украинской ракетой «Нептун», 17 человек спасено
Паром в порту «Кавказ» был атакован украинской ракетой «Нептун», 17 человек спасено Фото:

Судьба двоих членов экипажа парома затонувшего в порту «Кавказ» остается неизвестной. Об этом сообщили в МЧС России. Спасательные работы продолжаются.

«Судьба двоих человек остается неизвестна», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что 17 членов экипажа уже спасены.

ВСУ ударили по железнодорожному парому в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Удар наносился ракетой «Нептун». В результате атаки на судне возник пожар. На устранение возгорания был направлен пожарный поезд. Спустя некоторое время паром затонул, передает «Национальная служба новостей».

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Судьба двоих членов экипажа парома затонувшего в порту «Кавказ» остается неизвестной. Об этом сообщили в МЧС России. Спасательные работы продолжаются. «Судьба двоих человек остается неизвестна», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что 17 членов экипажа уже спасены. ВСУ ударили по железнодорожному парому в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Удар наносился ракетой «Нептун». В результате атаки на судне возник пожар. На устранение возгорания был направлен пожарный поезд. Спустя некоторое время паром затонул, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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