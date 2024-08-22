Судьба двоих человек в порту «Кавказ» остается неизвестной после атаки ВСУ

Судьба двоих членов экипажа парома затонувшего в порту «Кавказ» остается неизвестной. Об этом сообщили в МЧС России. Спасательные работы продолжаются.
«Судьба двоих человек остается неизвестна», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что 17 членов экипажа уже спасены.
ВСУ ударили по железнодорожному парому в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Удар наносился ракетой «Нептун». В результате атаки на судне возник пожар. На устранение возгорания был направлен пожарный поезд. Спустя некоторое время паром затонул, передает «Национальная служба новостей».
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