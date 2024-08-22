Кота нашли спасатели
новость из сюжетаВзрыв газа в жилом доме в Кизеле Пермского края
В Кизеле под завалами дома, в котором взорвался газ, спасатели нашли кота. Животное провело там сутки, сообщили в МЧС.
«Кот спасен спустя сутки нахождения в плену обломков после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Кизела. Из-под завалов хвостатого достали пермские спасатели», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Пермском краю в Telegram.
Ранее URA.RU рассказывало о спасении других котов. Волонтеры собирали для них еду и лотки. В результате взрыва пострадал один человек. Предварительной причиной называют попытки нетрезвых жильцов одной из квартир демонтировать старую газовую плиту.
Кот провел сутки под завалами
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!