22 августа 2024

В Кизеле кот сутки был зажат под обломками взорвавшегося дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кота нашли спасатели
Кота нашли спасатели Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в жилом доме в Кизеле Пермского края

В Кизеле под завалами дома, в котором взорвался газ, спасатели нашли кота. Животное провело там сутки, сообщили в МЧС.

«Кот спасен спустя сутки нахождения в плену обломков после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Кизела. Из-под завалов хвостатого достали пермские спасатели», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Пермском краю в Telegram.

Ранее URA.RU рассказывало о спасении других котов. Волонтеры собирали для них еду и лотки. В результате взрыва пострадал один человек. Предварительной причиной называют попытки нетрезвых жильцов одной из квартир демонтировать старую газовую плиту. 

Кот провел сутки под завалами
Кот провел сутки под завалами
Фото:

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В Кизеле под завалами дома, в котором взорвался газ, спасатели нашли кота. Животное провело там сутки, сообщили в МЧС. «Кот спасен спустя сутки нахождения в плену обломков после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Кизела. Из-под завалов хвостатого достали пермские спасатели», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Пермском краю в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало о спасении других котов. Волонтеры собирали для них еду и лотки. В результате взрыва пострадал один человек. Предварительной причиной называют попытки нетрезвых жильцов одной из квартир демонтировать старую газовую плиту. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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