В Пермском крае закончились спасательные работы во взорвавшемся доме

Спасательные работы в Кизеле продолжались более суток Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета Взрыв газа в жилом доме в Кизеле Пермского края

В Кизеле Пермского края завершились аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в регионе.

«Аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Кизеле завершены. Разбор завалов и поиск пострадавших продолжались более суток. За это время спасатели вытащили из-под завалов мужчину и двух котов», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что погибших в результате происшествия нет. Один мужчина был госпитализирован. Эвакуированные жильцы находятся у родственников и в пунктах временного размещения.

Сообщалось, что в Кизеле произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В результате ЧП часть дома оказалась разрушена. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился о выплатах пострадавшим пермякам. Также глава региона поручил проверить здание на пригодность дальнейшего в нем проживания.