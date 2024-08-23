В Пермском крае закончились спасательные работы во взорвавшемся доме

В Кизеле Пермского края завершились аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в регионе.
«Аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Кизеле завершены. Разбор завалов и поиск пострадавших продолжались более суток. За это время спасатели вытащили из-под завалов мужчину и двух котов», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что погибших в результате происшествия нет. Один мужчина был госпитализирован. Эвакуированные жильцы находятся у родственников и в пунктах временного размещения.
Сообщалось, что в Кизеле произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В результате ЧП часть дома оказалась разрушена. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился о выплатах пострадавшим пермякам. Также глава региона поручил проверить здание на пригодность дальнейшего в нем проживания.
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В Кизеле Пермского края завершились аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в регионе. «Аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Кизеле завершены. Разбор завалов и поиск пострадавших продолжались более суток. За это время спасатели вытащили из-под завалов мужчину и двух котов», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что погибших в результате происшествия нет. Один мужчина был госпитализирован. Эвакуированные жильцы находятся у родственников и в пунктах временного размещения. Сообщалось, что в Кизеле произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В результате ЧП часть дома оказалась разрушена. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился о выплатах пострадавшим пермякам. Также глава региона поручил проверить здание на пригодность дальнейшего в нем проживания.