ВСУ заявили о самом массированном российском ударе

Командующий ВВС Украины Николай Олещук сообщил о массированной атаке России на объекты Украины. Об этом он заявили в telegram-канале.
«В ночь на понедельник, 26 августа 2024 года, российские силы нанесли массированный комбинированный удар <...> применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования», — заявил Олещук в своем telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Для этого было использовано оружие большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударные беспилотные летательные аппараты. Минобороны России уточнило, что все назначенные цели были поражены.
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