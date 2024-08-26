26 августа 2024

ВСУ заявили о самом массированном российском ударе

© Служба новостей «URA.RU»
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Удар произошел 26 августа
Удар произошел 26 августа Фото:

Командующий ВВС Украины Николай Олещук сообщил о массированной атаке России на объекты Украины. Об этом он заявили в telegram-канале.

«В ночь на понедельник, 26 августа 2024 года, российские силы нанесли массированный комбинированный удар <...> применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования», — заявил Олещук в своем telegram-канале. 

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Для этого было использовано оружие большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударные беспилотные летательные аппараты.  Минобороны России уточнило, что все назначенные цели были поражены.

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Командующий ВВС Украины Николай Олещук сообщил о массированной атаке России на объекты Украины. Об этом он заявили в telegram-канале. «В ночь на понедельник, 26 августа 2024 года, российские силы нанесли массированный комбинированный удар <...> применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования», — заявил Олещук в своем telegram-канале.  Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Для этого было использовано оружие большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударные беспилотные летательные аппараты.  Минобороны России уточнило, что все назначенные цели были поражены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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