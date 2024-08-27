Лавров назвал шантажом требования Киева разрешить бить Storm Shadow по Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал требования Украины к Западу позволить использование ракет Storm Shadow для ударов по Москве и Санкт-Петербургу как шантаж. Он отметил, что это стремление замаскировать намерение западных стран продолжать эскалацию ситуации.
«Требования Украины к Западу дать разрешение применять ракеты Storm Shadow для атак на Москву и Санкт-Петербург являются шантажом», — передает слова Лаврова РИА Новости. На пресс-конференции после переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани Лавров заявил, что Запад притворяется, якобы стремится избежать эскалации, но на самом деле ее провоцирует. Лавров также назвал обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow по российской территории «игрой с огнем».
По словам Лаврова, представитель США Джон Кирби неоднократно утверждал, что эскалация может навредить Европе, что показывает их менталитет. Глава МИД РФ отметил, что в Вашингтоне считают, что мировой конфликт затронет только Европу, и уверены в собственной безопасности, позволяя европейцам и другим странам делать «грязную работу».
Газета Guardian сообщила, что Украина планировала нанести ракетный удар Storm Shadow вглубь России, но США не поддержали этот план. Также появилась информация, что британские министры обсуждают с международными партнерами возможность таких ударов. Но американские власти опровергли данную информацию, передает Life. Нежелание США разрешать Украине наносить удары вглубь РФ могут объяснятся стремлением Вашингтона перезагрузить отношения с РФ, сообщает 360.ru.
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