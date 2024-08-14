Times: Британия хочет убедить союзников позволить Украине бить Storm Shadow

15 августа 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Ракеты Storm Shadow имеют большую дальность действия Фото: U.S. Department of Defense Британские министры ведут переговоры с международными партнерами о возможности использования Украиной крылатых ракет Storm Shadow для ударов по объектам в России. Об этом пишут журналисты Times. «За кулисами министры пытаются убедить союзников позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow внутри России. Страны не хотели разрешать Украине использовать оружия большой дальности, которыми теоретически можно нанести удары по российским городам и деревням, из-за риска эскалации», — пишет Times. Уточняется, что ракеты Storm Shadow имеют большую дальность действия, что теоретически позволяет наносить удары по значительным объектам на территории России. Ранее представитель канцелярии премьер-министра Великобритании сообщил, что Киеву не было дано разрешение на использование ракет Storm Shadow при атаке на Курскую область. Он уточнил, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британские министры ведут переговоры с международными партнерами о возможности использования Украиной крылатых ракет Storm Shadow для ударов по объектам в России. Об этом пишут журналисты Times. «За кулисами министры пытаются убедить союзников позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow внутри России. Страны не хотели разрешать Украине использовать оружия большой дальности, которыми теоретически можно нанести удары по российским городам и деревням, из-за риска эскалации», — пишет Times. Уточняется, что ракеты Storm Shadow имеют большую дальность действия, что теоретически позволяет наносить удары по значительным объектам на территории России. Ранее представитель канцелярии премьер-министра Великобритании сообщил, что Киеву не было дано разрешение на использование ракет Storm Shadow при атаке на Курскую область. Он уточнил, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины.