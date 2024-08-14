14 августа 2024

Times: Британия хочет убедить союзников позволить Украине бить Storm Shadow

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Ракеты Storm Shadow имеют большую дальность действия Фото:

Британские министры ведут переговоры с международными партнерами о возможности использования Украиной крылатых ракет Storm Shadow для ударов по объектам в России. Об этом пишут журналисты Times.

«За кулисами министры пытаются убедить союзников позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow внутри России. Страны не хотели разрешать Украине использовать оружия большой дальности, которыми теоретически можно нанести удары по российским городам и деревням, из-за риска эскалации», — пишет Times. Уточняется, что ракеты Storm Shadow имеют большую дальность действия, что теоретически позволяет наносить удары по значительным объектам на территории России.

Ранее представитель канцелярии премьер-министра Великобритании сообщил, что Киеву не было дано разрешение на использование ракет Storm Shadow при атаке на Курскую область. Он уточнил, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины.

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Британские министры ведут переговоры с международными партнерами о возможности использования Украиной крылатых ракет Storm Shadow для ударов по объектам в России. Об этом пишут журналисты Times. «За кулисами министры пытаются убедить союзников позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow внутри России. Страны не хотели разрешать Украине использовать оружия большой дальности, которыми теоретически можно нанести удары по российским городам и деревням, из-за риска эскалации», — пишет Times. Уточняется, что ракеты Storm Shadow имеют большую дальность действия, что теоретически позволяет наносить удары по значительным объектам на территории России. Ранее представитель канцелярии премьер-министра Великобритании сообщил, что Киеву не было дано разрешение на использование ракет Storm Shadow при атаке на Курскую область. Он уточнил, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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