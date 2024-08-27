27 августа 2024

В Белгороде экс-чиновницу обвиняют в попытке теракта по заказу с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков обвиняются в подготовке теракта. Они передавали денежные средства и взрывчатку для осуществления преступления, сообщили в правоохранительных органах.

«Виктория Шинкарук приняла участие в террористическом сообществе с целью осуществления теракта. Обвиняемая сняла денежные средства и поместила их в тайник, а Александр Холодков перемещал взрывчатые устройства», — сообщили в правоохранительных органах.

Следствие утверждает, что обвиняемые использовали мессенджеры «Сигнал» и Telegram для связи с кураторами из Украины и следовали их указаниям при подготовке теракта. Предполагается, что денежные средства и взрывчатые вещества были предназначены для неустановленных участников преступного сообщества.

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Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков обвиняются в подготовке теракта. Они передавали денежные средства и взрывчатку для осуществления преступления, сообщили в правоохранительных органах. «Виктория Шинкарук приняла участие в террористическом сообществе с целью осуществления теракта. Обвиняемая сняла денежные средства и поместила их в тайник, а Александр Холодков перемещал взрывчатые устройства», — сообщили в правоохранительных органах. Следствие утверждает, что обвиняемые использовали мессенджеры «Сигнал» и Telegram для связи с кураторами из Украины и следовали их указаниям при подготовке теракта. Предполагается, что денежные средства и взрывчатые вещества были предназначены для неустановленных участников преступного сообщества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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