В Белгороде экс-чиновницу обвиняют в попытке теракта по заказу с Украины

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков обвиняются в подготовке теракта. Они передавали денежные средства и взрывчатку для осуществления преступления, сообщили в правоохранительных органах.
«Виктория Шинкарук приняла участие в террористическом сообществе с целью осуществления теракта. Обвиняемая сняла денежные средства и поместила их в тайник, а Александр Холодков перемещал взрывчатые устройства», — сообщили в правоохранительных органах.
Следствие утверждает, что обвиняемые использовали мессенджеры «Сигнал» и Telegram для связи с кураторами из Украины и следовали их указаниям при подготовке теракта. Предполагается, что денежные средства и взрывчатые вещества были предназначены для неустановленных участников преступного сообщества.
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