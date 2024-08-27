В Белгороде экс-чиновницу обвиняют в попытке теракта по заказу с Украины

28 августа 2024 в 06:07 Размер текста - 17 +

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков обвиняются в подготовке теракта. Они передавали денежные средства и взрывчатку для осуществления преступления, сообщили в правоохранительных органах. «Виктория Шинкарук приняла участие в террористическом сообществе с целью осуществления теракта. Обвиняемая сняла денежные средства и поместила их в тайник, а Александр Холодков перемещал взрывчатые устройства», — сообщили в правоохранительных органах. Следствие утверждает, что обвиняемые использовали мессенджеры «Сигнал» и Telegram для связи с кураторами из Украины и следовали их указаниям при подготовке теракта. Предполагается, что денежные средства и взрывчатые вещества были предназначены для неустановленных участников преступного сообщества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков обвиняются в подготовке теракта. Они передавали денежные средства и взрывчатку для осуществления преступления, сообщили в правоохранительных органах. «Виктория Шинкарук приняла участие в террористическом сообществе с целью осуществления теракта. Обвиняемая сняла денежные средства и поместила их в тайник, а Александр Холодков перемещал взрывчатые устройства», — сообщили в правоохранительных органах. Следствие утверждает, что обвиняемые использовали мессенджеры «Сигнал» и Telegram для связи с кураторами из Украины и следовали их указаниям при подготовке теракта. Предполагается, что денежные средства и взрывчатые вещества были предназначены для неустановленных участников преступного сообщества.