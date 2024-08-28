Эксперты «Ночи выборов» сравнят избирательные системы России и Запада

В Москве 8 сентября пройдет юбилейная ночь «Выборов»

28 августа 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

В Москве пройдет юбилейная «Ночь выборов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве 8 сентября в десятый раз пройдет Всероссийский марафон «Ночь выборов», где ведущие отечественные эксперты спрогнозируют итоги избирательной кампании-2024, а также обсудят, чьи выборы лучше — российские или западные. Событие анонсировали организаторы на пресс-конференции в ТАСС. «С 2017 года гостями „Ночи выборов“ стали более 6 тысяч человек, экспертами — порядка 550. За 7 лет „Ночь выборов“ набрала более 80 млн просмотров, а трансляция, несмотря на все попытки изолировать Россию — доступна для просмотра в любой точки мира», — поделилась председатель оргкомитета «Ночи выборов» Алена Август. В этот раз на мероприятии будут работать круглые столы, на которых обсудят ведение электоральных кампаний в условиях информационного противостояния, плюсы и минусы избирательных систем России, Европы и Америки. В частности, сравнивать будут по степени цифровизации выборов. «В Великобритании, Нидерландах, Финляндии и других странах отказались от технологии интернет-голосования, хотя оно проводилось в пилотных режимах: там признали, что технологический уровень развития не может обеспечить безопасное интернет-голосование избирателей», — отметил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. На юбилейной «Ночи выборов» также будет работать ситуационный центр общественной палаты по непрерывному мониторингу выборов. Так, участники смогут в прямом эфире следить за подсчетом голосов. Эксперты подведут итоги кампании и сделают окончательные прогнозы. Организаторами марафона выступили Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), общественная палата РФ, Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), независимый общественный мониторинг (НОМ), экспертные клубы России. Дискуссии пройдут на площадке «Красного октября». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве 8 сентября в десятый раз пройдет Всероссийский марафон «Ночь выборов», где ведущие отечественные эксперты спрогнозируют итоги избирательной кампании-2024, а также обсудят, чьи выборы лучше — российские или западные. Событие анонсировали организаторы на пресс-конференции в ТАСС. «С 2017 года гостями „Ночи выборов“ стали более 6 тысяч человек, экспертами — порядка 550. За 7 лет „Ночь выборов“ набрала более 80 млн просмотров, а трансляция, несмотря на все попытки изолировать Россию — доступна для просмотра в любой точки мира», — поделилась председатель оргкомитета «Ночи выборов» Алена Август. В этот раз на мероприятии будут работать круглые столы, на которых обсудят ведение электоральных кампаний в условиях информационного противостояния, плюсы и минусы избирательных систем России, Европы и Америки. В частности, сравнивать будут по степени цифровизации выборов. «В Великобритании, Нидерландах, Финляндии и других странах отказались от технологии интернет-голосования, хотя оно проводилось в пилотных режимах: там признали, что технологический уровень развития не может обеспечить безопасное интернет-голосование избирателей», — отметил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. На юбилейной «Ночи выборов» также будет работать ситуационный центр общественной палаты по непрерывному мониторингу выборов. Так, участники смогут в прямом эфире следить за подсчетом голосов. Эксперты подведут итоги кампании и сделают окончательные прогнозы. Организаторами марафона выступили Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), общественная палата РФ, Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), независимый общественный мониторинг (НОМ), экспертные клубы России. Дискуссии пройдут на площадке «Красного октября».