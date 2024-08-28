Политика Выборы Беглов пришел на дебаты перед губернаторскими выборами в одиночку Беглов стал единственным участником дебатов перед губернаторскими выборами 28 августа 2024 в 18:31 Размер текста - 17 + Беглов стал единственным кандидатом на пост губернатора, пришедшим на дебаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Александр Беглов 28 августа принял участие в предвыборных дебатах. Политик стал единственным кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга, который пришел в телевизионную студию, чтобы встретиться с оппонентами. «Он [Беглов] стал единственным кандидатом на пост градоначальника, пришедшим в студию в это утро. Тему выступления обозначили как „Петербург — город социальных стандартов“. Беглов перечислил достижения за последние годы, в том числе упомянул рост доходности бюджета города, а также поведал о планах развития Северной столицы в дальнейшем» — пишет издание «ЗакС.Ру». Чтобы действующий губернатор Санкт-Петербурга смог прокомментировать высказывания конкурентов, озвучивать их высказывания пришлось ведущему программы — Юрию Зинчуку. Кроме Александра Беглова в выборной гонке на пост губернатора Санкт-Петербурга участвуют так же Павел Брагин, Максим Яковлев и Сергей Малинкович. Ранее СМИ сообщали, что все кандидаты не пришли на дебаты вечером 26 августа и утром 27 августа. Выступлений участников выборов не дождались радиослушатели «Радио России» и зрители телеканала «Россия 1». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Александр Беглов 28 августа принял участие в предвыборных дебатах. Политик стал единственным кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга, который пришел в телевизионную студию, чтобы встретиться с оппонентами. «Он [Беглов] стал единственным кандидатом на пост градоначальника, пришедшим в студию в это утро. Тему выступления обозначили как „Петербург — город социальных стандартов“. Беглов перечислил достижения за последние годы, в том числе упомянул рост доходности бюджета города, а также поведал о планах развития Северной столицы в дальнейшем» — пишет издание «ЗакС.Ру». Чтобы действующий губернатор Санкт-Петербурга смог прокомментировать высказывания конкурентов, озвучивать их высказывания пришлось ведущему программы — Юрию Зинчуку. Кроме Александра Беглова в выборной гонке на пост губернатора Санкт-Петербурга участвуют так же Павел Брагин, Максим Яковлев и Сергей Малинкович. Ранее СМИ сообщали, что все кандидаты не пришли на дебаты вечером 26 августа и утром 27 августа. Выступлений участников выборов не дождались радиослушатели «Радио России» и зрители телеканала «Россия 1». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям