Беглов пришел на дебаты перед губернаторскими выборами в одиночку

Беглов стал единственным участником дебатов перед губернаторскими выборами
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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, беглов александр
Беглов стал единственным кандидатом на пост губернатора, пришедшим на дебаты Фото:

Александр Беглов 28 августа принял участие в предвыборных дебатах. Политик стал единственным кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга, который пришел в телевизионную студию, чтобы встретиться с оппонентами.

«Он [Беглов] стал единственным кандидатом на пост градоначальника, пришедшим в студию в это утро. Тему выступления обозначили как „Петербург — город социальных стандартов“. Беглов перечислил достижения за последние годы, в том числе упомянул рост доходности бюджета города, а также поведал о планах развития Северной столицы в дальнейшем» — пишет издание «ЗакС.Ру».

Чтобы действующий губернатор Санкт-Петербурга смог прокомментировать высказывания конкурентов, озвучивать их высказывания пришлось ведущему программы — Юрию Зинчуку. Кроме Александра Беглова в выборной гонке на пост губернатора Санкт-Петербурга участвуют так же Павел Брагин, Максим Яковлев и Сергей Малинкович.

Ранее СМИ сообщали, что все кандидаты не пришли на дебаты вечером 26 августа и утром 27 августа. Выступлений участников выборов не дождались радиослушатели «Радио России» и зрители телеканала «Россия 1».

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Александр Беглов 28 августа принял участие в предвыборных дебатах. Политик стал единственным кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга, который пришел в телевизионную студию, чтобы встретиться с оппонентами. «Он [Беглов] стал единственным кандидатом на пост градоначальника, пришедшим в студию в это утро. Тему выступления обозначили как „Петербург — город социальных стандартов“. Беглов перечислил достижения за последние годы, в том числе упомянул рост доходности бюджета города, а также поведал о планах развития Северной столицы в дальнейшем» — пишет издание «ЗакС.Ру». Чтобы действующий губернатор Санкт-Петербурга смог прокомментировать высказывания конкурентов, озвучивать их высказывания пришлось ведущему программы — Юрию Зинчуку. Кроме Александра Беглова в выборной гонке на пост губернатора Санкт-Петербурга участвуют так же Павел Брагин, Максим Яковлев и Сергей Малинкович. Ранее СМИ сообщали, что все кандидаты не пришли на дебаты вечером 26 августа и утром 27 августа. Выступлений участников выборов не дождались радиослушатели «Радио России» и зрители телеканала «Россия 1».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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