Беглов пришел на дебаты перед губернаторскими выборами в одиночку

Александр Беглов 28 августа принял участие в предвыборных дебатах. Политик стал единственным кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга, который пришел в телевизионную студию, чтобы встретиться с оппонентами.
«Он [Беглов] стал единственным кандидатом на пост градоначальника, пришедшим в студию в это утро. Тему выступления обозначили как „Петербург — город социальных стандартов“. Беглов перечислил достижения за последние годы, в том числе упомянул рост доходности бюджета города, а также поведал о планах развития Северной столицы в дальнейшем» — пишет
Чтобы действующий губернатор Санкт-Петербурга смог прокомментировать высказывания конкурентов, озвучивать их высказывания пришлось ведущему программы — Юрию Зинчуку. Кроме Александра Беглова в выборной гонке на пост губернатора Санкт-Петербурга участвуют так же Павел Брагин, Максим Яковлев и Сергей Малинкович.
Ранее СМИ сообщали, что все кандидаты не пришли на дебаты вечером 26 августа и утром 27 августа. Выступлений участников выборов не дождались радиослушатели «Радио России» и зрители телеканала «Россия 1».
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