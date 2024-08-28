Озерский санаторий «Дальняя Дача» избежал банкротства

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Суд не признал санаторий банкротом
Суд не признал санаторий банкротом Фото:

Санаторий «Дальняя Дача», являющий муниципальным предприятием Озерска (Челябинская область), погасил часть задолженности перед налоговиками и избежал банкротства. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона.

«В Арбитражном суде Челябинской области рассмотрено дело по заявлению межрайонной инспекции ФНС России по управлению долгом о признании санатория „Дальняя Дача“ банкротом. В судебном заседании представителем должника представлены доказательства частичного погашения задолженности перед уполномоченным органом», — сообщили в пресс-службе суда.

Сумма оставшейся части задолженности санатория перед налоговиками составляет менее двух миллионов рублей. Изначально сумма претензий налоговой инспекции к санаторию составляла 25,8 миллиона рублей. С учетом этого суд отказал в банкротстве санатория.

По данным базы «Сбис», стоимость имущества санатория оценивается в 114,4 миллиона, а годовая выручка — в 100,8 миллиона рублей. В категории «Санатории и оздоровительные учреждения» санаторий занимает восьмое место в регионе.

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Санаторий «Дальняя Дача», являющий муниципальным предприятием Озерска (Челябинская область), погасил часть задолженности перед налоговиками и избежал банкротства. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона. «В Арбитражном суде Челябинской области рассмотрено дело по заявлению межрайонной инспекции ФНС России по управлению долгом о признании санатория „Дальняя Дача“ банкротом. В судебном заседании представителем должника представлены доказательства частичного погашения задолженности перед уполномоченным органом», — сообщили в пресс-службе суда. Сумма оставшейся части задолженности санатория перед налоговиками составляет менее двух миллионов рублей. Изначально сумма претензий налоговой инспекции к санаторию составляла 25,8 миллиона рублей. С учетом этого суд отказал в банкротстве санатория. По данным базы «Сбис», стоимость имущества санатория оценивается в 114,4 миллиона, а годовая выручка — в 100,8 миллиона рублей. В категории «Санатории и оздоровительные учреждения» санаторий занимает восьмое место в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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