Озерский санаторий «Дальняя Дача» избежал банкротства

Санаторий «Дальняя Дача», являющий муниципальным предприятием Озерска (Челябинская область), погасил часть задолженности перед налоговиками и избежал банкротства. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона.
«В Арбитражном суде Челябинской области рассмотрено дело по заявлению межрайонной инспекции ФНС России по управлению долгом о признании санатория „Дальняя Дача“ банкротом. В судебном заседании представителем должника представлены доказательства частичного погашения задолженности перед уполномоченным органом», — сообщили в пресс-службе суда.
Сумма оставшейся части задолженности санатория перед налоговиками составляет менее двух миллионов рублей. Изначально сумма претензий налоговой инспекции к санаторию составляла 25,8 миллиона рублей. С учетом этого суд отказал в банкротстве санатория.
По данным базы «Сбис», стоимость имущества санатория оценивается в 114,4 миллиона, а годовая выручка — в 100,8 миллиона рублей. В категории «Санатории и оздоровительные учреждения» санаторий занимает восьмое место в регионе.
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