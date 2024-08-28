28 августа 2024

В ХМАО заключенный мигрант вербовал экстремистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранта, призывавшего заключенных ХМАО к экстремизму, посадили на 18 лет
Мигранта, призывавшего заключенных ХМАО к экстремизму, посадили на 18 лет Фото:

Заключенный в исправительную колонию (ИК) ХМАО уроженец Азербайджана пытался склонять к террористической деятельности других осужденных. Сам он пребывал в ИК за убийство, сообщили в Следственном комитете России по Югре.

«Доказательства, собранные следственным отделом по городу Сургуту следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, признаны судом достаточными для вынесения приговора уроженцу Республики Азербайджан... Осужденный 1979 года рождения, отбывавший наказание в исправительной колонии за совершение убийства, склонял других осужденных к участию в деятельности террористической организации, осуществлял публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — написано на сайте ведомства.

Уточняется, что у него был соучастник — житель Нижневартовска. Он обвинен в участии в деятельности террористической организации. Мигранту назначили 18 лет лишения свободы, первые 6 из которых он проведет в тюрьме, а остальные 12 — в исправительной колонии, вартовчанину же дали 11 лет (5 в тюрьме, 6 — в ИК).

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Заключенный в исправительную колонию (ИК) ХМАО уроженец Азербайджана пытался склонять к террористической деятельности других осужденных. Сам он пребывал в ИК за убийство, сообщили в Следственном комитете России по Югре. «Доказательства, собранные следственным отделом по городу Сургуту следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, признаны судом достаточными для вынесения приговора уроженцу Республики Азербайджан... Осужденный 1979 года рождения, отбывавший наказание в исправительной колонии за совершение убийства, склонял других осужденных к участию в деятельности террористической организации, осуществлял публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — написано на сайте ведомства. Уточняется, что у него был соучастник — житель Нижневартовска. Он обвинен в участии в деятельности террористической организации. Мигранту назначили 18 лет лишения свободы, первые 6 из которых он проведет в тюрьме, а остальные 12 — в исправительной колонии, вартовчанину же дали 11 лет (5 в тюрьме, 6 — в ИК).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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