Боррель: многие страны поддержали нападение ВСУ на Курскую область

29 августа 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель призвал нарастить военную помощь Украине Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ На встрече глав МИД Европы многие страны поддержали атаку Украины на Курскую область. Об этом сообщил зампред Европейской комиссии Жозеп Боррель. «Многие страны ЕС на встрече глав МИД поддержали нападение ВСУ на Курскую область», — заявил Боррель. Он также призвал увеличить военную помощь Киеву. По словам зампреда, сейчас растет важность именно дипломатического подхода к урегулированию конфликта на Украине. Однако несмотря на это Евросоюз желает рассматривать лишь план украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов. Он также уточнил, что из-за отсутствия согласия в ЕС Киеву не смогут выделить еще шесть миллиардов евро из Европейского фонда мира на оплату вооружения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На встрече глав МИД Европы многие страны поддержали атаку Украины на Курскую область. Об этом сообщил зампред Европейской комиссии Жозеп Боррель. «Многие страны ЕС на встрече глав МИД поддержали нападение ВСУ на Курскую область», — заявил Боррель. Он также призвал увеличить военную помощь Киеву. По словам зампреда, сейчас растет важность именно дипломатического подхода к урегулированию конфликта на Украине. Однако несмотря на это Евросоюз желает рассматривать лишь план украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов. Он также уточнил, что из-за отсутствия согласия в ЕС Киеву не смогут выделить еще шесть миллиардов евро из Европейского фонда мира на оплату вооружения.