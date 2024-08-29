Боррель заявил, что ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов

Боррель: ЕС не смог выделить Киеву шесть миллиардов евро на оружие

29 августа 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель уточнил, что ЕС выделил 1,4 миллиарда евро Украине Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз уже начал использовать доходы от российских активов в поддержку Украине. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что Киеву уже направили 1,4 миллиарда евро. Однако ЕС не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро Украине из Европейского фонда мира на оплату вооружения. «Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов. Примерно 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», — сказал он. Его слова передает РИА Новости. Однако Боррель уточнил, что из-за отсутствия согласия в ЕС Киеву не смогу выделить шесть миллиардов евро Украине из Европейского фонда мира. После начала российской военной операции на Украине, страны ЕС и G7 приняли решение о замораживании почти половины валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств, превышающая 200 миллиардов евро, располагается в ЕС и, в частности, на счетах Euroclear. Российское правительство осуждает эти действия, а МИД РФ подчеркивает, что использование доходов от управления этими активами является противоправным. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 июля анонсировала перевод первого транша военной помощи для Украины на сумму 1,5 миллиарда евро, средства для которого были получены от доходов, замороженных российских активов. Ранее она уточняла, что основная часть этих средств будет направлена на оборонительные нужды, а остальное — на восстановление страны. В июле текущего года депозитарий Euroclear заявил о получении 3,4 миллиарда евро в виде процентов от замороженных активов России за первое полугодие. Планируется перечислить примерно 1,55 миллиарда евро в специальный фонд ЕС для поддержки Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз уже начал использовать доходы от российских активов в поддержку Украине. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что Киеву уже направили 1,4 миллиарда евро. Однако ЕС не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро Украине из Европейского фонда мира на оплату вооружения. «Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов. Примерно 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», — сказал он. Его слова передает РИА Новости. Однако Боррель уточнил, что из-за отсутствия согласия в ЕС Киеву не смогу выделить шесть миллиардов евро Украине из Европейского фонда мира. После начала российской военной операции на Украине, страны ЕС и G7 приняли решение о замораживании почти половины валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств, превышающая 200 миллиардов евро, располагается в ЕС и, в частности, на счетах Euroclear. Российское правительство осуждает эти действия, а МИД РФ подчеркивает, что использование доходов от управления этими активами является противоправным. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 июля анонсировала перевод первого транша военной помощи для Украины на сумму 1,5 миллиарда евро, средства для которого были получены от доходов, замороженных российских активов. Ранее она уточняла, что основная часть этих средств будет направлена на оборонительные нужды, а остальное — на восстановление страны. В июле текущего года депозитарий Euroclear заявил о получении 3,4 миллиарда евро в виде процентов от замороженных активов России за первое полугодие. Планируется перечислить примерно 1,55 миллиарда евро в специальный фонд ЕС для поддержки Украины.