Мирошник: в Курской области замечены английские, грузинские и польские наемники

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В боях в Курской области участвуют иностранные наемники из Польши и Грузии, сообщает Мирошник Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В боях в Курской области принимают участие английские, грузинские и польские наемники. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Люди, с которыми я виделся и от которых получал подтвержденные данные, упоминали о появлении на территории Курской области людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования», — заявил Мирошник, его слова передают РИА Новости. Он отметил, что об этом ему сообщили мирные жители, которые непосредственно пересекались с боевиками. Сами солдаты из ВСУ признаются, что иностранные наемники, в частности поляки, не пожалеют мирных жителей, поэтому посоветовали им, как можно скорее, покинуть область.

Украинские диверсанты вторглись в Курскую область 6 августа. Ранее солдаты из чеченского спецназа «Ахмата» ликвидировали в регионе немецких и польских наемников. Американские наемники из ЧВК Forward Observation Group (FOG) также подтвердили участие в атаке под Курском. В том числе, мирные жители села Черкасское Поречного Суджанского района сообщили об иностранных наемниках из Франции и Польши, которые были замечены на территории. По словам бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, иностранные наемники составляют приблизительно от 15 до 20 процентов боевиков, передает «Ридус».

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В боях в Курской области принимают участие английские, грузинские и польские наемники. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «Люди, с которыми я виделся и от которых получал подтвержденные данные, упоминали о появлении на территории Курской области людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования», — заявил Мирошник, его слова передают РИА Новости. Он отметил, что об этом ему сообщили мирные жители, которые непосредственно пересекались с боевиками. Сами солдаты из ВСУ признаются, что иностранные наемники, в частности поляки, не пожалеют мирных жителей, поэтому посоветовали им, как можно скорее, покинуть область. Украинские диверсанты вторглись в Курскую область 6 августа. Ранее солдаты из чеченского спецназа «Ахмата» ликвидировали в регионе немецких и польских наемников. Американские наемники из ЧВК Forward Observation Group (FOG) также подтвердили участие в атаке под Курском. В том числе, мирные жители села Черкасское Поречного Суджанского района сообщили об иностранных наемниках из Франции и Польши, которые были замечены на территории. По словам бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, иностранные наемники составляют приблизительно от 15 до 20 процентов боевиков, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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