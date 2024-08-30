Мирошник: в Курской области замечены английские, грузинские и польские наемники

30 августа 2024 в 08:02 Размер текста - 17 +

В боях в Курской области участвуют иностранные наемники из Польши и Грузии, сообщает Мирошник Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В боях в Курской области принимают участие английские, грузинские и польские наемники. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «Люди, с которыми я виделся и от которых получал подтвержденные данные, упоминали о появлении на территории Курской области людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования», — заявил Мирошник, его слова передают РИА Новости. Он отметил, что об этом ему сообщили мирные жители, которые непосредственно пересекались с боевиками. Сами солдаты из ВСУ признаются, что иностранные наемники, в частности поляки, не пожалеют мирных жителей, поэтому посоветовали им, как можно скорее, покинуть область. Украинские диверсанты вторглись в Курскую область 6 августа. Ранее солдаты из чеченского спецназа «Ахмата» ликвидировали в регионе немецких и польских наемников. Американские наемники из ЧВК Forward Observation Group (FOG) также подтвердили участие в атаке под Курском. В том числе, мирные жители села Черкасское Поречного Суджанского района сообщили об иностранных наемниках из Франции и Польши, которые были замечены на территории. По словам бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, иностранные наемники составляют приблизительно от 15 до 20 процентов боевиков, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В боях в Курской области принимают участие английские, грузинские и польские наемники. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «Люди, с которыми я виделся и от которых получал подтвержденные данные, упоминали о появлении на территории Курской области людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования», — заявил Мирошник, его слова передают РИА Новости. Он отметил, что об этом ему сообщили мирные жители, которые непосредственно пересекались с боевиками. Сами солдаты из ВСУ признаются, что иностранные наемники, в частности поляки, не пожалеют мирных жителей, поэтому посоветовали им, как можно скорее, покинуть область. Украинские диверсанты вторглись в Курскую область 6 августа. Ранее солдаты из чеченского спецназа «Ахмата» ликвидировали в регионе немецких и польских наемников. Американские наемники из ЧВК Forward Observation Group (FOG) также подтвердили участие в атаке под Курском. В том числе, мирные жители села Черкасское Поречного Суджанского района сообщили об иностранных наемниках из Франции и Польши, которые были замечены на территории. По словам бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, иностранные наемники составляют приблизительно от 15 до 20 процентов боевиков, передает «Ридус».