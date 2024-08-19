Информация о действиях американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) в Курской области была опубликована в социальной сети Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Как сообщается, на фотографии изображены боевики из США, участвующие в нападении на регион в составе группы вторжения ВСУ.
На геолокации к фотографии указана Курская область, а подпись к публикации гласит «Мальчики в Курске». В центре изображения находится основатель FOG Деррик Бейлс, бывший спецназовец США, что подтверждает присутствие американских наемников в регионе.
В Суджанском районе Курской области взяли в плен большую группу иностранных наемников, пишет «Царьград». Пленение такого количества наемников стало результатом совместных действий нескольких подразделений ВС России при поддержке авиации, говорится в сообщении.
* деятельность Meta (соцсеть Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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