19 августа 2024

Американские наемники подтвердили участие в атаке на Курскую область

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ФСБ, учения. Челябинск, боевики, военные, бандиты, оружие, вооружение, амуниция, террористы, вооруженные люди, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрг, диверсанты, диверсионно-разведывательная группа
На фотографии изображены боевики из США Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Информация о действиях американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) в Курской области была опубликована в социальной сети Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Как сообщается, на фотографии изображены боевики из США, участвующие в нападении на регион в составе группы вторжения ВСУ.

На геолокации к фотографии указана Курская область, а подпись к публикации гласит «Мальчики в Курске». В центре изображения находится основатель FOG Деррик Бейлс, бывший спецназовец США, что подтверждает присутствие американских наемников в регионе.

В Суджанском районе Курской области взяли в плен большую группу иностранных наемников, пишет «Царьград». Пленение такого количества наемников стало результатом совместных действий нескольких подразделений ВС России при поддержке авиации, говорится в сообщении.

* деятельность Meta (соцсеть Instagram) признана экстремистской и запрещена в России

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Информация о действиях американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) в Курской области была опубликована в социальной сети Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Как сообщается, на фотографии изображены боевики из США, участвующие в нападении на регион в составе группы вторжения ВСУ. На геолокации к фотографии указана Курская область, а подпись к публикации гласит «Мальчики в Курске». В центре изображения находится основатель FOG Деррик Бейлс, бывший спецназовец США, что подтверждает присутствие американских наемников в регионе. В Суджанском районе Курской области взяли в плен большую группу иностранных наемников, пишет «Царьград». Пленение такого количества наемников стало результатом совместных действий нескольких подразделений ВС России при поддержке авиации, говорится в сообщении. * деятельность Meta (соцсеть Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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