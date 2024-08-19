Американские наемники подтвердили участие в атаке на Курскую область

20 августа 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

На фотографии изображены боевики из США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Информация о действиях американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) в Курской области была опубликована в социальной сети Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Как сообщается, на фотографии изображены боевики из США, участвующие в нападении на регион в составе группы вторжения ВСУ. На геолокации к фотографии указана Курская область, а подпись к публикации гласит «Мальчики в Курске». В центре изображения находится основатель FOG Деррик Бейлс, бывший спецназовец США, что подтверждает присутствие американских наемников в регионе. В Суджанском районе Курской области взяли в плен большую группу иностранных наемников, пишет «Царьград». Пленение такого количества наемников стало результатом совместных действий нескольких подразделений ВС России при поддержке авиации, говорится в сообщении. * деятельность Meta (соцсеть Instagram) признана экстремистской и запрещена в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация о действиях американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) в Курской области была опубликована в социальной сети Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Как сообщается, на фотографии изображены боевики из США, участвующие в нападении на регион в составе группы вторжения ВСУ. На геолокации к фотографии указана Курская область, а подпись к публикации гласит «Мальчики в Курске». В центре изображения находится основатель FOG Деррик Бейлс, бывший спецназовец США, что подтверждает присутствие американских наемников в регионе. В Суджанском районе Курской области взяли в плен большую группу иностранных наемников, пишет «Царьград». Пленение такого количества наемников стало результатом совместных действий нескольких подразделений ВС России при поддержке авиации, говорится в сообщении. * деятельность Meta (соцсеть Instagram) признана экстремистской и запрещена в России