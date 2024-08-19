«Вооружены до зубов»: жительница Курской области рассказала про иностранных наемников

Жительница Курской области: в село заходили наемники из Франции и Польши
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт женщины-депутаты. Пермь , конференция, депутат, чиновница, девушка, чиновник, рука, переговоры, ноги, бизнесмен, заседание, женщина, форум, руки, самит, переговороы
Жительница Поречного в Курской области поделилась эмоциями от встречи с наемниками Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В село Черкасское Поречного Суджанского района Курской области заходили иностранные наемники из Франции и Польши. Об этом рассказала местная жительница Ирина Кириченко.

«[Военные были] вооружены до зубов», — отметила она в разговоре с РИА Новости. Она рассказала, что в один из дней она с семьей сидела в погребе, потом Ирина решила выйти в огород и увидела человека в каске, потом другого.

«У них много на груди оружия висело», — делится женщина. «Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы и поляки!» — добавила Кириченко. Она отметила, что ей удалось остаться незамеченной.

Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Российские военные до сих пор ведут с ними бои. В регионе ввели режим контртеррористической операции. 19 августа продвижение ВСУ к юго-востоку Суджи в Курской области было остановлено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В село Черкасское Поречного Суджанского района Курской области заходили иностранные наемники из Франции и Польши. Об этом рассказала местная жительница Ирина Кириченко. «[Военные были] вооружены до зубов», — отметила она в разговоре с РИА Новости. Она рассказала, что в один из дней она с семьей сидела в погребе, потом Ирина решила выйти в огород и увидела человека в каске, потом другого. «У них много на груди оружия висело», — делится женщина. «Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы и поляки!» — добавила Кириченко. Она отметила, что ей удалось остаться незамеченной. Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Российские военные до сих пор ведут с ними бои. В регионе ввели режим контртеррористической операции. 19 августа продвижение ВСУ к юго-востоку Суджи в Курской области было остановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...