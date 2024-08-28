Бойцы «Ахмата» ликвидировали польских и немецких наемников в Курской области

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
«Ахмат» уничтожил нескольких иностранных наемников ВСУ под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Солдаты отряда Каштана спецназа «Ахмат» ликвидировали в Курской области немецких и польских наемников. С ними российские бойцы уже неоднократно сталкивались, сообщил командир отряда с позывным Каштан.

«Мы встречались здесь с иностранными наемниками. Это были немцы и представители из Польши. Среди взятых нами в плен их нет, это значит, что они ликвидированы», — рассказал ТАСС Каштан. По его словам, бойцы «Ахмат» определили национальность противников по диалогам во время боя, что позволило установить факт участия иностранных наемников в конфликте.

Ранее пленные солдаты ВСУ обвинили военное руководство в бездействии. Сдавшиеся в плен в Курской области украинские бойцы утверждают, что командиры их бросили, а сами не принимают участие в боевых действиях и «отсиживаются в тылу».

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Солдаты отряда Каштана спецназа «Ахмат» ликвидировали в Курской области немецких и польских наемников. С ними российские бойцы уже неоднократно сталкивались, сообщил командир отряда с позывным Каштан. «Мы встречались здесь с иностранными наемниками. Это были немцы и представители из Польши. Среди взятых нами в плен их нет, это значит, что они ликвидированы», — рассказал ТАСС Каштан. По его словам, бойцы «Ахмат» определили национальность противников по диалогам во время боя, что позволило установить факт участия иностранных наемников в конфликте. Ранее пленные солдаты ВСУ обвинили военное руководство в бездействии. Сдавшиеся в плен в Курской области украинские бойцы утверждают, что командиры их бросили, а сами не принимают участие в боевых действиях и «отсиживаются в тылу».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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