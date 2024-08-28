Бойцы «Ахмата» ликвидировали польских и немецких наемников в Курской области

28 августа 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

«Ахмат» уничтожил нескольких иностранных наемников ВСУ под Курском Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Солдаты отряда Каштана спецназа «Ахмат» ликвидировали в Курской области немецких и польских наемников. С ними российские бойцы уже неоднократно сталкивались, сообщил командир отряда с позывным Каштан. «Мы встречались здесь с иностранными наемниками. Это были немцы и представители из Польши. Среди взятых нами в плен их нет, это значит, что они ликвидированы», — рассказал ТАСС Каштан. По его словам, бойцы «Ахмат» определили национальность противников по диалогам во время боя, что позволило установить факт участия иностранных наемников в конфликте. Ранее пленные солдаты ВСУ обвинили военное руководство в бездействии. Сдавшиеся в плен в Курской области украинские бойцы утверждают, что командиры их бросили, а сами не принимают участие в боевых действиях и «отсиживаются в тылу». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты отряда Каштана спецназа «Ахмат» ликвидировали в Курской области немецких и польских наемников. С ними российские бойцы уже неоднократно сталкивались, сообщил командир отряда с позывным Каштан. «Мы встречались здесь с иностранными наемниками. Это были немцы и представители из Польши. Среди взятых нами в плен их нет, это значит, что они ликвидированы», — рассказал ТАСС Каштан. По его словам, бойцы «Ахмат» определили национальность противников по диалогам во время боя, что позволило установить факт участия иностранных наемников в конфликте. Ранее пленные солдаты ВСУ обвинили военное руководство в бездействии. Сдавшиеся в плен в Курской области украинские бойцы утверждают, что командиры их бросили, а сами не принимают участие в боевых действиях и «отсиживаются в тылу».