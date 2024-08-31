Врач раскрыл вред от свежевыжатых соков

Гастроэнтеролог Бережная: свежие соки опасны для поджелудочной и зубов

31 августа 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

Свежевыжатые соки негативно влияют на ЖКТ, заявила Бережная Фото: Александр Елизаров © URA.RU Свежевыжатые соки содержат в себе высокий уровень фруктозы, что негативно влияет на работу поджелудочной железы. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. Она добавила, что органические кислоты, содержащиеся в соках, портят зубную эмаль. «Органические кислоты, содержащиеся в соках, разрушают зубную эмаль и негативно воздействуют на работу желудочно-кишечного тракта», — передает радио Sputnik слова специалиста. Бережная также считает, что вместо свежевыжатого сока лучше отдать предпочтение смузи или фруктам. Так организм получит необходимое количество клетчатки и жевательных движений. Кроме того, для менее агрессивного воздействия на организм гастроэнтеролог порекомендовала добавлять к фруктам овощи, в которых содержится намного меньше вредных кислот и фруктозы. Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала про мифы о пользе воды с лимоном по утрам. По ее словам, помочь в похудении напиток сможет только в случае, если заменять им более калорийные напитки. Информацию про пользу воды с лимоном для детоксикации организма Кажух также назвала мифом. Врач отметила, что с данной функцией справляются почки и печень, пишет VSE42.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свежевыжатые соки содержат в себе высокий уровень фруктозы, что негативно влияет на работу поджелудочной железы. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. Она добавила, что органические кислоты, содержащиеся в соках, портят зубную эмаль. «Органические кислоты, содержащиеся в соках, разрушают зубную эмаль и негативно воздействуют на работу желудочно-кишечного тракта», — передает радио Sputnik слова специалиста. Бережная также считает, что вместо свежевыжатого сока лучше отдать предпочтение смузи или фруктам. Так организм получит необходимое количество клетчатки и жевательных движений. Кроме того, для менее агрессивного воздействия на организм гастроэнтеролог порекомендовала добавлять к фруктам овощи, в которых содержится намного меньше вредных кислот и фруктозы. Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала про мифы о пользе воды с лимоном по утрам. По ее словам, помочь в похудении напиток сможет только в случае, если заменять им более калорийные напитки. Информацию про пользу воды с лимоном для детоксикации организма Кажух также назвала мифом. Врач отметила, что с данной функцией справляются почки и печень, пишет VSE42.ru.