Захарова не исключила, что США передадут самолет Мадуро его конкуренту

Передача конфискованного самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро бывшему лидеру оппозиции страны Хуану Гуайдо не исключена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если это подтвердится, то не исключаю, что затем американские „мистеры Смиты“ засунут в этот самолет Гуайдо или Гуайдо №2 и начнут опять возить по миру, выдавая за президента Венесуэлы», — отметила Захарова в своём telegram-канале, комментируя ситуацию с арестованным воздушным судном.
Самолет президента Венесуэлы был конфискован Соединенными Штатами, согласно сообщению CNN. Арестованный борт в настоящее время находится во Флориде, причем Вашингтон утверждает, что самолет был приобретен с нарушением американских санкций. Стоимость арестованного самолета оценивается примерно в 13 миллионов долларов, и до конфискации он находился в Доминиканской Республике. В операции по конфискации участвовали различные американские службы, передает РТ.
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