Власти ХМАО помогли восстановить к учебному году школы в ДНР

Власти ХМАО восстановили более десятка школ в Макеевке (Донецкая народная республика). Образовательные учреждения оборудовали пищеблоками, а в классах установили компьютеры. Об этом власти округа сообщили в своем telegram-канале.
«С 2022 года Югра восстановила 46 объектов образования, включая 14 школ, где установлены современные пищеблоки, обновлены учебные пространства и вставлены новые окна. В классах появилось более тысячи новых компьютеров», — следует из сообщения.
В этом учебном году в подшефной ХМАО Макеевке работают более 60 учебных заведений. Школы приняли около двух тысяч первоклассников.
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