02 сентября 2024

Власти ХМАО помогли восстановить к учебному году школы в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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За два года власти ХМАО восстановили в Макеевке почти 50 учебных заведений
За два года власти ХМАО восстановили в Макеевке почти 50 учебных заведений Фото:

Власти ХМАО восстановили более десятка школ в Макеевке (Донецкая народная республика). Образовательные учреждения оборудовали пищеблоками, а в классах установили компьютеры. Об этом власти округа сообщили в своем telegram-канале.

«С 2022 года Югра восстановила 46 объектов образования, включая 14 школ, где установлены современные пищеблоки, обновлены учебные пространства и вставлены новые окна. В классах появилось более тысячи новых компьютеров», — следует из сообщения.

В этом учебном году в подшефной ХМАО Макеевке работают более 60 учебных заведений. Школы приняли около двух тысяч первоклассников.

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Власти ХМАО восстановили более десятка школ в Макеевке (Донецкая народная республика). Образовательные учреждения оборудовали пищеблоками, а в классах установили компьютеры. Об этом власти округа сообщили в своем telegram-канале. «С 2022 года Югра восстановила 46 объектов образования, включая 14 школ, где установлены современные пищеблоки, обновлены учебные пространства и вставлены новые окна. В классах появилось более тысячи новых компьютеров», — следует из сообщения. В этом учебном году в подшефной ХМАО Макеевке работают более 60 учебных заведений. Школы приняли около двух тысяч первоклассников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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