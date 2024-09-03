Правительство готовится к массовому возвращению участников спецоперации к мирной жизни. Премьер-министр Михаил Мишустин затронул вопрос работы с ними и членами их семей на встрече с главой Социального фонда России Сергеем Чирковым. Социальный психолог Алексей Рощин объяснил URA.RU, что правительство начало отрабатывать механизмы поддержки участников СВО.
Вопрос о работе фонда с участниками специальной военной операции Мишустин задал Чиркову после того, как тот доложил о работе ведомства в новых регионах. Премьер напомнил о поставленной президентом Владимиром Путиным задаче обеспечить участников СВО и их семьи всем необходимым, что полагается по льготам.
«Нужно здесь проявить, скажем так, и специальный подход, чтобы разъяснять, входить в жизненную ситуацию людей. Поэтому я хотел бы, чтобы вы рассказали, как работаете с участниками специальной военной операции и членами их семей», — сказал председатель правительства.
Чирков отметил, что работа с людьми, возвращающимися с фронта, — приоритет ведомства. СФР старается создать для них удобный клиентский путь, чтобы обслуживание было простым и небюрократическим.
«Здесь также у нас есть некоторые новшества. Например, ежемесячные выплаты участникам и ветеранам боевых действий назначаем без заявления, на основании данных, которые нам предоставляют наши коллеги из силовых министерств. Точно так же мы назначаем выплаты Героям РФ, тоже без заявления», — рассказал председатель фонда.
С этого года действует постановление правительства выдавать сертификаты на средства реабилитации ветеранам СВО в проактивном режиме. Для участников боевых действий, которые приходят в отделения лично, в СФР ввели систему персональных кураторов, закрепленных за ними от начала оказания услуги до ее завершения. Также ведомство взаимодействует с фондом «Защитники отечества» и ведет реестр участников СВО.
Работа с участниками СВО требует особого подхода, отмечает Алексей Рощин. Например, мобилизованные осенью 2022-го провели в зоне боевых действий уже два года, и перед государством стоит задача встроить их в мирную жизнь. В СВО участвует больше россиян, чем в Афганистане и Чечне вместе взятых. Когда они все вернутся, это потребует не только психологической помощи, но и материальных расходов.
«Люди, которые возвращаются с СВО, нуждаются в психологической, медицинской реабилитации, а также в восстановлении профессиональных навыков. Человеку, который до спецоперации работал, допустим, сварщиком или у станка, сложно будет сразу вернуться на это место, потому что два года он был гранатометчиком или оператором дрона. Государству нужно будет помочь этим людям с профессией в мирной жизни и поддержать материально на время поиска работы», — отмечает Алексей Рощин.
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