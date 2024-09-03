03 сентября 2024

В ХМАО двое детей сбежали из детского сада

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югорске двое воспитанников сбежали из детсада
В Югорске двое воспитанников сбежали из детсада Фото:

В Югорске из детского сада «Снегурочка» сбежали дети. Информация об инциденте появилась в городском паблике.

«Говорят, они самостоятельного добрались до торгового центра „Лайнер“. Как такое может быть?», — написал аноним в «ЧП — Югорска и Советского района (Новости ХМАО)».

В дошкольном учреждении подтвердили информацию о сбежавших воспитанниках. Ситуация разрешилась благополучно.

«Вчера двое детей самовольно покинули детский сад при возвращении группы с прогулки. Оперативно были организованы их поиски силами сотрудников детского сада. Информация была передана в полицию. К поискам присоединились родители воспитанников. Благодаря слаженным действиям всех служб, дети были быстро найдены. Их жизнь и здоровье вне опасности. С целью недопущения подобных ситуации, с сотрудниками учреждения проведен внеплановый инструктаж, — прокомментировала инцидент URA.RU администрация детсада „Снегурочка“.

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В Югорске из детского сада «Снегурочка» сбежали дети. Информация об инциденте появилась в городском паблике. «Говорят, они самостоятельного добрались до торгового центра „Лайнер“. Как такое может быть?», — написал аноним в «ЧП — Югорска и Советского района (Новости ХМАО)». В дошкольном учреждении подтвердили информацию о сбежавших воспитанниках. Ситуация разрешилась благополучно. «Вчера двое детей самовольно покинули детский сад при возвращении группы с прогулки. Оперативно были организованы их поиски силами сотрудников детского сада. Информация была передана в полицию. К поискам присоединились родители воспитанников. Благодаря слаженным действиям всех служб, дети были быстро найдены. Их жизнь и здоровье вне опасности. С целью недопущения подобных ситуации, с сотрудниками учреждения проведен внеплановый инструктаж, — прокомментировала инцидент URA.RU администрация детсада „Снегурочка“.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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