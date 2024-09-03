В ХМАО двое детей сбежали из детского сада

В Югорске из детского сада «Снегурочка» сбежали дети. Информация об инциденте появилась в городском паблике.
«Говорят, они самостоятельного добрались до торгового центра „Лайнер“. Как такое может быть?», — написал аноним в «ЧП — Югорска и Советского района (Новости ХМАО)».
В дошкольном учреждении подтвердили информацию о сбежавших воспитанниках. Ситуация разрешилась благополучно.
«Вчера двое детей самовольно покинули детский сад при возвращении группы с прогулки. Оперативно были организованы их поиски силами сотрудников детского сада. Информация была передана в полицию. К поискам присоединились родители воспитанников. Благодаря слаженным действиям всех служб, дети были быстро найдены. Их жизнь и здоровье вне опасности. С целью недопущения подобных ситуации, с сотрудниками учреждения проведен внеплановый инструктаж, — прокомментировала инцидент URA.RU администрация детсада „Снегурочка“.
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