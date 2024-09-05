Депутат Ярославской думы влетела на джипе в автобус

Депутат Ярославской областной думы Мария Степанова на джипе столкнулась с автобусом в Рыбинске. Парламентарий находится в больнице.
«За рулем иномарки находилась депутат Марина Владимировна Степанова. Сейчас она в рыбинской больнице на обследовании», — подтвердили ТАСС в пресс-службе думы.
ДТП произошло утром 5 сентября на перекрестке Луначарского-Карякинской. По предварительным данным, джип Степановой не уступил дорогу автобусу и влетел в него. Life.ru уточняет, что автомобиль превысил скорость и двигался со скоростью в 70 км/ч.
После удара автобус врезался в стену здания. Пострадали восемь человек.
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Депутат Ярославской областной думы Мария Степанова на джипе столкнулась с автобусом в Рыбинске. Парламентарий находится в больнице. «За рулем иномарки находилась депутат Марина Владимировна Степанова. Сейчас она в рыбинской больнице на обследовании», — подтвердили ТАСС в пресс-службе думы. ДТП произошло утром 5 сентября на перекрестке Луначарского-Карякинской. По предварительным данным, джип Степановой не уступил дорогу автобусу и влетел в него. Life.ru уточняет, что автомобиль превысил скорость и двигался со скоростью в 70 км/ч. После удара автобус врезался в стену здания. Пострадали восемь человек.