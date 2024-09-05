Происшествия ДТП Депутат Ярославской думы влетела на джипе в автобус 05 сентября 2024 в 14:26 Размер текста - 17 + В ДТП пострадали восемь человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат Ярославской областной думы Мария Степанова на джипе столкнулась с автобусом в Рыбинске. Парламентарий находится в больнице. «За рулем иномарки находилась депутат Марина Владимировна Степанова. Сейчас она в рыбинской больнице на обследовании», — подтвердили ТАСС в пресс-службе думы. ДТП произошло утром 5 сентября на перекрестке Луначарского-Карякинской. По предварительным данным, джип Степановой не уступил дорогу автобусу и влетел в него. Life.ru уточняет, что автомобиль превысил скорость и двигался со скоростью в 70 км/ч. После удара автобус врезался в стену здания. Пострадали восемь человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Депутат Ярославской областной думы Мария Степанова на джипе столкнулась с автобусом в Рыбинске. Парламентарий находится в больнице. «За рулем иномарки находилась депутат Марина Владимировна Степанова. Сейчас она в рыбинской больнице на обследовании», — подтвердили ТАСС в пресс-службе думы. ДТП произошло утром 5 сентября на перекрестке Луначарского-Карякинской. По предварительным данным, джип Степановой не уступил дорогу автобусу и влетел в него. Life.ru уточняет, что автомобиль превысил скорость и двигался со скоростью в 70 км/ч. После удара автобус врезался в стену здания. Пострадали восемь человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям