Депутат Ярославской думы влетела на джипе в автобус

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Остановки. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, остановка автобусная
В ДТП пострадали восемь человек Фото:

Депутат Ярославской областной думы Мария Степанова на джипе столкнулась с автобусом в Рыбинске. Парламентарий находится в больнице.

«За рулем иномарки находилась депутат Марина Владимировна Степанова. Сейчас она в рыбинской больнице на обследовании», — подтвердили ТАСС в пресс-службе думы.

ДТП произошло утром 5 сентября на перекрестке Луначарского-Карякинской. По предварительным данным, джип Степановой не уступил дорогу автобусу и влетел в него. Life.ru уточняет, что автомобиль превысил скорость и двигался со скоростью в 70 км/ч.

После удара автобус врезался в стену здания. Пострадали восемь человек.

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Депутат Ярославской областной думы Мария Степанова на джипе столкнулась с автобусом в Рыбинске. Парламентарий находится в больнице. «За рулем иномарки находилась депутат Марина Владимировна Степанова. Сейчас она в рыбинской больнице на обследовании», — подтвердили ТАСС в пресс-службе думы. ДТП произошло утром 5 сентября на перекрестке Луначарского-Карякинской. По предварительным данным, джип Степановой не уступил дорогу автобусу и влетел в него. Life.ru уточняет, что автомобиль превысил скорость и двигался со скоростью в 70 км/ч. После удара автобус врезался в стену здания. Пострадали восемь человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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