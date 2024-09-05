Замначальника отдела полиции Магнитогорска отправили в СИЗО по делу о коррупции

05 сентября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Кайрат Бурантаев проведет в СИЗО два месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU Замначальника отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД Магнитогорска (Челябинская область) подполковника Кайрата Бурантаева, обвиняемого в коррупции и превышении полномочий, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Суд удовлетворил ходатайство следователя. Бурантаеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 4 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Новость по теме В Магнитогорске ФСБ задержала начальника отдела полиции и его заместителя Бурантаев был задержан 4 августа. Вместе с ним под следствие попал его начальник Константин Пензин. Силовиков обвинили в получении взяток и превышении полномочий. Следствие полагает, что полицейские получали взятки от нелегального бизнесмена. Подношения предоставлялись в виде различных имущественных благ, всего на сумму не менее 77 тысяч рублей. За это, якобы, Пензин и Бурантаев оказывали коммерсанту покровительство при ведении дел. Сейчас в отношении полицейских начата проверка. Их отстранили от службы. Если их вина будет доказана они будут уволены по отрицательным основаниям и будут привлечены к ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замначальника отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД Магнитогорска (Челябинская область) подполковника Кайрата Бурантаева, обвиняемого в коррупции и превышении полномочий, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Суд удовлетворил ходатайство следователя. Бурантаеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 4 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Бурантаев был задержан 4 августа. Вместе с ним под следствие попал его начальник Константин Пензин. Силовиков обвинили в получении взяток и превышении полномочий. Следствие полагает, что полицейские получали взятки от нелегального бизнесмена. Подношения предоставлялись в виде различных имущественных благ, всего на сумму не менее 77 тысяч рублей. За это, якобы, Пензин и Бурантаев оказывали коммерсанту покровительство при ведении дел. Сейчас в отношении полицейских начата проверка. Их отстранили от службы. Если их вина будет доказана они будут уволены по отрицательным основаниям и будут привлечены к ответственности.