Замначальника отдела полиции Магнитогорска отправили в СИЗО по делу о коррупции

Замначальника отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД Магнитогорска (Челябинская область) подполковника Кайрата Бурантаева, обвиняемого в коррупции и превышении полномочий, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Бурантаеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 4 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Бурантаев был задержан 4 августа. Вместе с ним под следствие попал его начальник Константин Пензин. Силовиков обвинили в получении взяток и превышении полномочий.
Следствие полагает, что полицейские получали взятки от нелегального бизнесмена. Подношения предоставлялись в виде различных имущественных благ, всего на сумму не менее 77 тысяч рублей. За это, якобы, Пензин и Бурантаев оказывали коммерсанту покровительство при ведении дел.
Сейчас в отношении полицейских начата проверка. Их отстранили от службы. Если их вина будет доказана они будут уволены по отрицательным основаниям и будут привлечены к ответственности.
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