Замначальника отдела полиции Магнитогорска отправили в СИЗО по делу о коррупции

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Кайрат Бурантаев проведет в СИЗО два месяца Фото:

Замначальника отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД Магнитогорска (Челябинская область) подполковника Кайрата Бурантаева, обвиняемого в коррупции и превышении полномочий, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Бурантаеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 4 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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Бурантаев был задержан 4 августа. Вместе с ним под следствие попал его начальник Константин Пензин. Силовиков обвинили в получении взяток и превышении полномочий.

Следствие полагает, что полицейские получали взятки от нелегального бизнесмена. Подношения предоставлялись в виде различных имущественных благ, всего на сумму не менее 77 тысяч рублей. За это, якобы, Пензин и Бурантаев оказывали коммерсанту покровительство при ведении дел.

Сейчас в отношении полицейских начата проверка. Их отстранили от службы. Если их вина будет доказана они будут уволены по отрицательным основаниям и будут привлечены к ответственности.

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Замначальника отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД Магнитогорска (Челябинская область) подполковника Кайрата Бурантаева, обвиняемого в коррупции и превышении полномочий, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Суд удовлетворил ходатайство следователя. Бурантаеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 4 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Бурантаев был задержан 4 августа. Вместе с ним под следствие попал его начальник Константин Пензин. Силовиков обвинили в получении взяток и превышении полномочий. Следствие полагает, что полицейские получали взятки от нелегального бизнесмена. Подношения предоставлялись в виде различных имущественных благ, всего на сумму не менее 77 тысяч рублей. За это, якобы, Пензин и Бурантаев оказывали коммерсанту покровительство при ведении дел. Сейчас в отношении полицейских начата проверка. Их отстранили от службы. Если их вина будет доказана они будут уволены по отрицательным основаниям и будут привлечены к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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