Задержанных за коррупцию VIP-полицейских в Магнитогорске отстранили от службы

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Торжественная церемония, посвященная присвоению стадиону "Центральный" имени Валерия Брумеля. Курган, фуражка, полиция, полицейская форма
Подполковников Константина Пензина и Кайрата Бурантаева отстранили от службы Фото:

Начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД Магнитогорска (челябинская область) подполковника Константина Пензина и его заместителя Кайрата Бурантаева, обвиняемых в коррупции и превышении полномочий, отстранили от службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в их отношении начата проверка.

«В настоящее время оба сотрудника отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении их вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Выявление подобных кадров находится на контроле руководства областного управления. Преступившим закон сотрудникам не место в рядах органов внутренних дел.

Пензина и Бурантаева задержали сотрудники УФСБ по региону совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Им были предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: получение взятки и превышение должностных полномочий. Предварительно, они получили взятку в виде имущественных благ от местного бизнесмена. Сумма подношения составила не менее 77 тысяч рублей. За это коммерсант получил «крышу» от полицейских.

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Начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД Магнитогорска (челябинская область) подполковника Константина Пензина и его заместителя Кайрата Бурантаева, обвиняемых в коррупции и превышении полномочий, отстранили от службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в их отношении начата проверка. «В настоящее время оба сотрудника отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении их вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Выявление подобных кадров находится на контроле руководства областного управления. Преступившим закон сотрудникам не место в рядах органов внутренних дел. Пензина и Бурантаева задержали сотрудники УФСБ по региону совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Им были предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: получение взятки и превышение должностных полномочий. Предварительно, они получили взятку в виде имущественных благ от местного бизнесмена. Сумма подношения составила не менее 77 тысяч рублей. За это коммерсант получил «крышу» от полицейских.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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