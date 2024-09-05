Задержанных за коррупцию VIP-полицейских в Магнитогорске отстранили от службы

05 сентября 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Подполковников Константина Пензина и Кайрата Бурантаева отстранили от службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД Магнитогорска (челябинская область) подполковника Константина Пензина и его заместителя Кайрата Бурантаева, обвиняемых в коррупции и превышении полномочий, отстранили от службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в их отношении начата проверка. «В настоящее время оба сотрудника отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении их вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Выявление подобных кадров находится на контроле руководства областного управления. Преступившим закон сотрудникам не место в рядах органов внутренних дел. Пензина и Бурантаева задержали сотрудники УФСБ по региону совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Им были предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: получение взятки и превышение должностных полномочий. Предварительно, они получили взятку в виде имущественных благ от местного бизнесмена. Сумма подношения составила не менее 77 тысяч рублей. За это коммерсант получил «крышу» от полицейских. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД Магнитогорска (челябинская область) подполковника Константина Пензина и его заместителя Кайрата Бурантаева, обвиняемых в коррупции и превышении полномочий, отстранили от службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в их отношении начата проверка. «В настоящее время оба сотрудника отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении их вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Выявление подобных кадров находится на контроле руководства областного управления. Преступившим закон сотрудникам не место в рядах органов внутренних дел. Пензина и Бурантаева задержали сотрудники УФСБ по региону совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Им были предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: получение взятки и превышение должностных полномочий. Предварительно, они получили взятку в виде имущественных благ от местного бизнесмена. Сумма подношения составила не менее 77 тысяч рублей. За это коммерсант получил «крышу» от полицейских.