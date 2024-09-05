В Магнитогорске ФСБ задержала начальника отдела полиции и его заместителя

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Константина Пензина (на фото) и его заместителя Кайрата Бурантаева обвиняют в коррупции
Константина Пензина (на фото) и его заместителя Кайрата Бурантаева обвиняют в коррупции Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД Магнитогорска подполковника Константина Пензина и его заместителя Кайрата Бурантаева. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, силовиков обвиняют в получении взяток.

«Пензин и Бурантаев задержаны по подозрению в получении взяток. Им предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, полицейские получали взятки от представителя коммерческой фирмы. За это они оказывали ему всеобщее покровительство при ведении бизнеса.

URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что комментарий будет позднее.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД Магнитогорска подполковника Константина Пензина и его заместителя Кайрата Бурантаева. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, силовиков обвиняют в получении взяток. «Пензин и Бурантаев задержаны по подозрению в получении взяток. Им предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, полицейские получали взятки от представителя коммерческой фирмы. За это они оказывали ему всеобщее покровительство при ведении бизнеса. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что комментарий будет позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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