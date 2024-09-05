В Магнитогорске ФСБ задержала начальника отдела полиции и его заместителя

05 сентября 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Константина Пензина (на фото) и его заместителя Кайрата Бурантаева обвиняют в коррупции Фото: telegram-канал «Полиция Магнитогорска» Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД Магнитогорска подполковника Константина Пензина и его заместителя Кайрата Бурантаева. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, силовиков обвиняют в получении взяток. «Пензин и Бурантаев задержаны по подозрению в получении взяток. Им предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, полицейские получали взятки от представителя коммерческой фирмы. За это они оказывали ему всеобщее покровительство при ведении бизнеса. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что комментарий будет позднее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД Магнитогорска подполковника Константина Пензина и его заместителя Кайрата Бурантаева. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, силовиков обвиняют в получении взяток. «Пензин и Бурантаев задержаны по подозрению в получении взяток. Им предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, полицейские получали взятки от представителя коммерческой фирмы. За это они оказывали ему всеобщее покровительство при ведении бизнеса. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что комментарий будет позднее.