Администрация Оренбурга объяснила, почему решила заплатить SHAMAN 16 млн за концерт

Решение заплатить певцу SHAMAN 16 миллионов рублей за концерт было принято для сплочения оренбуржцев и поднятия их духа после трудностей. Об этом рассказали в администрации Оренбурга.
«Концерт должен был способствовать сплочению оренбуржцев и поднятию их духа после всех невзгод», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на официальный ответ администрации. В конце августа стало известно, что на День города в Оренбурге выступит певец SHAMAN. На этот концерт из бюджета города было потрачено 16 миллионов рублей.
Baza пишет, что это вызвало критику, так как не все жители получили компенсацию за ущерб от весеннего наводнения. Депутаты Госдумы также призвали сначала выплатить пострадавшим денежные средства.
В городской администрации отметили, что организацией праздника занимаются городские власти, а отменить концерт невозможно, так как деньги уже были переведены. Жители начали жаловаться в прокуратуру, в то время как команда певца пообещала часть гонорара направить пострадавшим, передали в telegram-канале.
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