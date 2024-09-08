Российские саперы разработали новую методику разминирования

МО РФ: российские саперы разработали методику разминирования с помощью БПЛА

08 сентября 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Стандартные способы разминирования сейчас затрудняет и активность украинский беспилотников Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российские саперы группировки «Восток» разработали методику разминирования территорий с помощью беспилотников коптерного типа. Об особенностях такого способа сообщило Министерство обороны РФ. «Сначала на необходимый участок местности запускают дрон-разведчик, который на максимально низких высотах обнаруживает оставленные ВСУ ловушки… К обнаруженной мине отправляется беспилотник с тротиловой шашкой, оператор которого осуществляет ее сброс для уничтожения выявленных боеприпасов методом подрыва», — передают слова Минобороны РФ РИА Новости. Необходимость в помощи БПЛА возникла из-за того, что сапер не может сам подойти к минам, установленным на сейсмические и лазерные датчики, отмечают в министерстве. По словам Минобороны, стандартные способы разминирования сейчас затрудняет и активность украинский беспилотников. Ранее представители хорватского Минобороны сообщили, что компания DOK-ING из Хорватии передала Украине роботизированную систему разминирования. На форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге Хорватия передала Киеву системы MV-4. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские саперы группировки «Восток» разработали методику разминирования территорий с помощью беспилотников коптерного типа. Об особенностях такого способа сообщило Министерство обороны РФ. «Сначала на необходимый участок местности запускают дрон-разведчик, который на максимально низких высотах обнаруживает оставленные ВСУ ловушки… К обнаруженной мине отправляется беспилотник с тротиловой шашкой, оператор которого осуществляет ее сброс для уничтожения выявленных боеприпасов методом подрыва», — передают слова Минобороны РФ РИА Новости. Необходимость в помощи БПЛА возникла из-за того, что сапер не может сам подойти к минам, установленным на сейсмические и лазерные датчики, отмечают в министерстве. По словам Минобороны, стандартные способы разминирования сейчас затрудняет и активность украинский беспилотников. Ранее представители хорватского Минобороны сообщили, что компания DOK-ING из Хорватии передала Украине роботизированную систему разминирования. На форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге Хорватия передала Киеву системы MV-4.