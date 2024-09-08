Российские саперы разработали новую методику разминирования

МО РФ: российские саперы разработали методику разминирования с помощью БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Испытания новейшего роботизированного комплекса «Сталкер», сапер, разминирование
Стандартные способы разминирования сейчас затрудняет и активность украинский беспилотников Фото:

Российские саперы группировки «Восток» разработали методику разминирования территорий с помощью беспилотников коптерного типа. Об особенностях такого способа сообщило Министерство обороны РФ.

«Сначала на необходимый участок местности запускают дрон-разведчик, который на максимально низких высотах обнаруживает оставленные ВСУ ловушки… К обнаруженной мине отправляется беспилотник с тротиловой шашкой, оператор которого осуществляет ее сброс для уничтожения выявленных боеприпасов методом подрыва», — передают слова Минобороны РФ РИА Новости.

Необходимость в помощи БПЛА возникла из-за того, что сапер не может сам подойти к минам, установленным на сейсмические и лазерные датчики, отмечают в министерстве. По словам Минобороны, стандартные способы разминирования сейчас затрудняет и активность украинский беспилотников.

Ранее представители хорватского Минобороны сообщили, что компания DOK-ING из Хорватии передала Украине роботизированную систему разминирования. На форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге Хорватия передала Киеву системы MV-4.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские саперы группировки «Восток» разработали методику разминирования территорий с помощью беспилотников коптерного типа. Об особенностях такого способа сообщило Министерство обороны РФ. «Сначала на необходимый участок местности запускают дрон-разведчик, который на максимально низких высотах обнаруживает оставленные ВСУ ловушки… К обнаруженной мине отправляется беспилотник с тротиловой шашкой, оператор которого осуществляет ее сброс для уничтожения выявленных боеприпасов методом подрыва», — передают слова Минобороны РФ РИА Новости. Необходимость в помощи БПЛА возникла из-за того, что сапер не может сам подойти к минам, установленным на сейсмические и лазерные датчики, отмечают в министерстве. По словам Минобороны, стандартные способы разминирования сейчас затрудняет и активность украинский беспилотников. Ранее представители хорватского Минобороны сообщили, что компания DOK-ING из Хорватии передала Украине роботизированную систему разминирования. На форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге Хорватия передала Киеву системы MV-4.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...