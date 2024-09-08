Российские саперы разработали новую методику разминирования

Российские саперы группировки «Восток» разработали методику разминирования территорий с помощью беспилотников коптерного типа. Об особенностях такого способа сообщило Министерство обороны РФ.
«Сначала на необходимый участок местности запускают дрон-разведчик, который на максимально низких высотах обнаруживает оставленные ВСУ ловушки… К обнаруженной мине отправляется беспилотник с тротиловой шашкой, оператор которого осуществляет ее сброс для уничтожения выявленных боеприпасов методом подрыва», — передают слова Минобороны РФ РИА Новости.
Необходимость в помощи БПЛА возникла из-за того, что сапер не может сам подойти к минам, установленным на сейсмические и лазерные датчики, отмечают в министерстве. По словам Минобороны, стандартные способы разминирования сейчас затрудняет и активность украинский беспилотников.
Ранее представители хорватского Минобороны сообщили, что компания DOK-ING из Хорватии передала Украине роботизированную систему разминирования. На форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге Хорватия передала Киеву системы MV-4.
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