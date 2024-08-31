31 августа 2024

Хорватия передала Украине роботизированную систему разминирования

© Служба новостей «URA.RU»
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Хорватская компания подготовила 150 специалистов по разминированию украинской территории
Хорватская компания подготовила 150 специалистов по разминированию украинской территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Компания DOK-ING из Хорватии передала Украине роботизированную систему разминирования. Об этом заявили представители хорватского Минобороны. 

«На форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге DOK-ING передала Киеву системы MV-4», — заявление министерства приводит телеканал N1. По данным журналистов, символические ключи были вручены замминистру экономики Украины Игорю Бескоровайному и замминистра стратегических отраслей Сергею Боеву.

В церемонии передачи лично принял участие зминистра обороны Хорватии Иван Анушич, пишет RT. DOK-ING уже отсылала на Украину роботизированные системы разминирования. В июле японские власти обещали снабдить ВСУ своими системами по обезвреживанию мин. С аналогичным заявлением также выступало правительство Британии, напоминает «Национальная служба новостей».

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Компания DOK-ING из Хорватии передала Украине роботизированную систему разминирования. Об этом заявили представители хорватского Минобороны.  «На форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге DOK-ING передала Киеву системы MV-4», — заявление министерства приводит телеканал N1. По данным журналистов, символические ключи были вручены замминистру экономики Украины Игорю Бескоровайному и замминистра стратегических отраслей Сергею Боеву. В церемонии передачи лично принял участие зминистра обороны Хорватии Иван Анушич, пишет RT. DOK-ING уже отсылала на Украину роботизированные системы разминирования. В июле японские власти обещали снабдить ВСУ своими системами по обезвреживанию мин. С аналогичным заявлением также выступало правительство Британии, напоминает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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