Хорватия передала Украине роботизированную систему разминирования

Компания DOK-ING из Хорватии передала Украине роботизированную систему разминирования. Об этом заявили представители хорватского Минобороны.
«На форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге DOK-ING передала Киеву системы MV-4», — заявление министерства приводит телеканал N1. По данным журналистов, символические ключи были вручены замминистру экономики Украины Игорю Бескоровайному и замминистра стратегических отраслей Сергею Боеву.
В церемонии передачи лично принял участие зминистра обороны Хорватии Иван Анушич, пишет RT. DOK-ING уже отсылала на Украину роботизированные системы разминирования. В июле японские власти обещали снабдить ВСУ своими системами по обезвреживанию мин. С аналогичным заявлением также выступало правительство Британии, напоминает «Национальная служба новостей».
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