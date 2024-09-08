После атаки ВСУ в Белгородской области загорелась площадка с топливом

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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, мчс, пожар, тушение пожара, чс, возгорание
Пожарные тушат возгорание после атаки беспилотника ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После атаки беспилотники ВСУ в Белгородской области загорелась площадка с топливом. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пожарные активно ведут борьбу с возгоранием. Подробности о последствиях уточняются.

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После атаки беспилотники ВСУ в Белгородской области загорелась площадка с топливом. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «ВСУ с помощью БПЛА атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пожарные активно ведут борьбу с возгоранием. Подробности о последствиях уточняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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