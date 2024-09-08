После атаки ВСУ в Белгородской области загорелась площадка с топливом

08 сентября 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Пожарные тушат возгорание после атаки беспилотника ВСУ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После атаки беспилотники ВСУ в Белгородской области загорелась площадка с топливом. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «ВСУ с помощью БПЛА атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пожарные активно ведут борьбу с возгоранием. Подробности о последствиях уточняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После атаки беспилотники ВСУ в Белгородской области загорелась площадка с топливом. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «ВСУ с помощью БПЛА атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пожарные активно ведут борьбу с возгоранием. Подробности о последствиях уточняются.