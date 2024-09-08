После атаки ВСУ в Белгородской области загорелась площадка с топливом

Пожарные тушат возгорание после атаки беспилотника ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После атаки беспилотники ВСУ в Белгородской области загорелась площадка с топливом. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью БПЛА атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров», —
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