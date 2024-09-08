В Кыштыме нашли тело подростка в карьере после утренней пробежки

09 сентября 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Молодой человек решил искупаться во время пробежки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В карьере Кыштыма Челябинской области 9 сентября обнаружено тело 15-летнего подростка, который пропал накануне после утренней пробежки. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона. «Почти сутки продолжался в Кыштыме поиск местного жителя 2009 года рождения, пропавшего во время утренней пробежки. Юноша погиб во время купания в карьере, расположенном на окраине города», — уточнили в пресс-службе ведомства. Карьер не был предназначен для купания. Спасатели отметили, что к поиску ребенка присоединились сотрудники полиции, которые в ходе следственно-розыскных мероприятий восстановили маршрут движения подростка и установили возможное местонахождение. Спасатели Кыштымского отряда областной ПСС при помощи «кошки» извлекли тело, которое находилось недалеко от берега на глубине более двух метров. Тело ребенка передано правоохранительным органам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В карьере Кыштыма Челябинской области 9 сентября обнаружено тело 15-летнего подростка, который пропал накануне после утренней пробежки. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона. «Почти сутки продолжался в Кыштыме поиск местного жителя 2009 года рождения, пропавшего во время утренней пробежки. Юноша погиб во время купания в карьере, расположенном на окраине города», — уточнили в пресс-службе ведомства. Карьер не был предназначен для купания. Спасатели отметили, что к поиску ребенка присоединились сотрудники полиции, которые в ходе следственно-розыскных мероприятий восстановили маршрут движения подростка и установили возможное местонахождение. Спасатели Кыштымского отряда областной ПСС при помощи «кошки» извлекли тело, которое находилось недалеко от берега на глубине более двух метров. Тело ребенка передано правоохранительным органам.