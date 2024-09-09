На Украине погиб чиновник, отвечавший за снабжение ВСУ беспилотниками

Во время ДТП на Украине погиб советник бывшего министра стратегической промышленности Ярослав Олейник. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Военный, который управлял Mitsubishi L-200, наехал на кабана, лежавшего на дороге. Потеряв управление, машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi Pagero Олейника», — говорится в сообщении правоохранительных органов, его приводит издание. Столкновение произошло поздно вечером 8 сентября.
В результате аварии советник и его жена скончались до приезда скорой. Водитель, машина которого выехала на встречную полосу, находится в больнице.
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