На Украине погиб чиновник, отвечавший за снабжение ВСУ беспилотниками

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В аварии погиб Ярослав Олейник, который отвечал за поставки беспилотников ВСУ
В аварии погиб Ярослав Олейник, который отвечал за поставки беспилотников ВСУ Фото:

Во время ДТП на Украине погиб советник бывшего министра стратегической промышленности Ярослав Олейник. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Военный, который управлял Mitsubishi L-200, наехал на кабана, лежавшего на дороге. Потеряв управление, машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi Pagero Олейника», — говорится в сообщении правоохранительных органов, его приводит издание. Столкновение произошло поздно вечером 8 сентября.

В результате аварии советник и его жена скончались до приезда скорой. Водитель, машина которого выехала на встречную полосу, находится в больнице.

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Во время ДТП на Украине погиб советник бывшего министра стратегической промышленности Ярослав Олейник. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Военный, который управлял Mitsubishi L-200, наехал на кабана, лежавшего на дороге. Потеряв управление, машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi Pagero Олейника», — говорится в сообщении правоохранительных органов, его приводит издание. Столкновение произошло поздно вечером 8 сентября. В результате аварии советник и его жена скончались до приезда скорой. Водитель, машина которого выехала на встречную полосу, находится в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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